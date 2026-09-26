«Новости LIVE» временно приостанавливают эфиры из-за ударов по дата-центрам

Команда Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE временно приостановили вещание из-за перебоев в работе части сервисов после российской атаки на инфраструктуру столицы. Специалисты уже работают над восстановлением сети и стабилизацией сигнала.

Об этом сообщили в редакции Новини.LIVE.

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Редакция приостановила эфир

Из-за многочисленных ударов российских войск по провайдерам связи в Киеве часть сервисов работает с перебоями. Последствия атаки также сказались на работе эфира Новини.LIVE.

В настоящее время специалисты занимаются восстановлением сети и устранением технических проблем. После стабилизации сигнала Новини.LIVE возобновит трансляцию и вернется к работе в обычном режиме.

Мы писали, что ударами по дата-центрам РФ стремится нанести ущерб украинской экономике и цифровой инфраструктуре, которой ежедневно пользуются граждане и предприятия. В то же время удары могут вызывать временные перебои со связью и интернетом, но полное отключение сети маловероятно.

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