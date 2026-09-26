Новини LIVE тимчасово призупиняють ефіри через удари по дата-центрах

Новини.LIVE тимчасово призупиняє ефіри через удари по дата-центрах
Новини.LIVE тимчасово призупинили ефір через перебої в роботі частини сервісів після російської атаки по столичній інфраструктурі. Фахівці вже працюють над відновленням мережі та стабілізацією сигналу.
Про це повідомили в редакції Новини.LIVE.
Редакція призупинила ефір
Через численні удари російських військ по провайдерах зв’язку в Києві частина сервісів працює з перебоями. Наслідки атаки також позначилися на роботі ефіру Новини.LIVE.
Наразі спеціалісти займаються відновленням мережі та усуненням технічних проблем. Після стабілізації сигналу Новини.LIVE відновить трансляцію та повернеться до роботи у звичному режимі.
Ми писали, що ударами по дата-центрах РФ прагне завдати збитків українській економіці та цифровій інфраструктурі, якою щодня користуються громадяни й підприємства. Водночас удари здатні спричиняти тимчасові перебої зі зв'язком та інтернетом, але повне відключення мережі малоймовірне.
Новини.LIVE інформували, що внаслідок атаки на дата-центри виникли перебої в роботі частини ресурсів клієнтів українського хостинг-провайдера Cityhost.ua. Деякі сайти та інші онлайн-сервіси наразі залишаються недоступними.