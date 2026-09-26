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Головна Новини дня Новини.LIVE тимчасово призупиняє ефіри через удари по дата-центрах

Новини.LIVE тимчасово призупиняє ефіри через удари по дата-центрах

Ua ru
26 вересня 2026 12:00
Новини LIVE тимчасово призупиняють ефіри через удари по дата-центрах
Команда Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE тимчасово призупинили ефір через перебої в роботі частини сервісів після російської атаки по столичній інфраструктурі. Фахівці вже працюють над відновленням мережі та стабілізацією сигналу.

Про це повідомили в редакції Новини.LIVE.

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Редакція призупинила ефір

Через численні удари російських військ по провайдерах зв’язку в Києві частина сервісів працює з перебоями. Наслідки атаки також позначилися на роботі ефіру Новини.LIVE.

Наразі спеціалісти займаються відновленням мережі та усуненням технічних проблем. Після стабілізації сигналу Новини.LIVE відновить трансляцію та повернеться до роботи у звичному режимі.

Ми писали, що ударами по дата-центрах РФ прагне завдати збитків українській економіці та цифровій інфраструктурі, якою щодня користуються громадяни й підприємства. Водночас удари здатні спричиняти тимчасові перебої зі зв'язком та інтернетом, але повне відключення мережі малоймовірне.

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Новини.LIVE інформували, що внаслідок атаки на дата-центри виникли перебої в роботі частини ресурсів клієнтів українського хостинг-провайдера Cityhost.ua. Деякі сайти та інші онлайн-сервіси наразі залишаються недоступними.

обстріли війна в Україні атака дата-центр ефір Новини.LIVE
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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