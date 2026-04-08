Головна Новини дня Сибігу запросили на Анталійський дипломатичний форум

Сибігу запросили на Анталійський дипломатичний форум

Дата публікації: 8 квітня 2026 14:11
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Міністра закордонних справ України Андрія Сибігу запросили на Анталійський дипломатичний форум. Щороку та збираються міністри із країн Близького Сходу, Африки та Азії. Україна розраховує використати форум для активізації дипломатичних контактів.

Про це розповів речник МЗС Георгій Тихий у коментарі Новини.LIVE

Запрошення Сибіги на Анталійський дипломатичний форум

Тихий пояснив, що Анталійський дипломатичний форум є важливим міжнародним майданчиком, який щороку збирає міністрів із країн Близького Сходу, Африки та Азії, з якими складніше зустрічатися в Європі.

За словами речник МЗС, питання участі Сибіги обговорювалося, зокрема, під час контактів із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом

У міністерстві розраховують використати форум для активізації дипломатичних контактів, особливо на тлі подій на Близькому Сході та зростання ролі України в безпекових процесах у регіоні.

Читайте також:

Як повідомляє Новини.LIVE, 7 квітня Андрій Сибіга повідомляв, що Росія незадоволена співпрацею України та Близького Сходу. За його словами, Москва розуміє, який унікальний досвід є в Києва та як це змінило роль нашої держави.

Також міністр розповідав, що Україна і Сирія знову відкриють посольства в Києві та Дамаску. Український міністр 6 квітня провів переговори главою МЗС Сирії Ассаадом Хасаоном аш-Шайбані. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
