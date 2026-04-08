Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу пригласили на Анталийский дипломатический форум. Ежегодно там собираются министры из стран Ближнего Востока, Африки и Азии. Украина рассчитывает использовать форум для активизации дипломатических контактов.

Об этом рассказал спикер МИД Георгий Тихий в комментарии Новини.LIVE.

Приглашение Сибиги на Анталийский дипломатический форум

Тихий пояснил, что Анталийский дипломатический форум является важной международной площадкой, которая ежегодно собирает министров из стран Ближнего Востока, Африки и Азии, с которыми сложнее встречаться в Европе.

По словам спикера МИД, вопрос участия Сибиги обсуждался, в частности, во время контактов с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

В министерстве рассчитывают использовать форум для активизации дипломатических контактов, особенно на фоне событий на Ближнем Востоке и роста роли Украины в процессах безопасности в регионе.

Как сообщает Новини.LIVE, 7 апреля Андрей Сибига сообщал, что Россия недовольна сотрудничеством Украины и Ближнего Востока. По его словам, Москва понимает, какой уникальный опыт есть у Киева и как это изменило роль нашего государства.

Также министр рассказывал, что Украина и Сирия снова откроют посольства в Киеве и Дамаске. Украинский министр 6 апреля провел переговоры главой МИД Сирии Ассаадом Хасаоном аш-Шайбани.