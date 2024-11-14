Сибіга та Блінкен обговорили військову допомогу Україні

Голова МЗС Андрій Сибіга. Фото: скриншот з відео

Глава українського МЗС Андрій Сибіга провів в Брюсселі зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеним. Сторони обговорили реалізацію попередніх домовленостей щодо України, зокрема, поставки озброєння та удари по території Росії.

Про це очільник МЗС України Андрій Сибіга розповів в ефірі національного телемарафону.

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"Це були дуже важливі, продуктивні перемовини. Ми обговорили втілення всіх домовленостей на рівні лідерів. Нагадаю, що президент Зеленський здійснював у березні візити до Нью-Йорка і Вашингтона, і маємо конкретні рішення, маємо конкретні підтвердження щодо військової допомоги", — сказав Сибіга.

Він уточнив, що адміністрація президента США Джо Байдена планує в останні тижні своєї каденції передати Україні дуже суттєві обсяги військової допомоги. Сторони обговорили це предметно і в деталях.

Зокрема, мова йшла про всю зброю, яка відноситься до прямих президентських повноважень, а також оплату усіх контрактів на виробництво зброї, що передбачено програмою підтримки України.

Крім того, були обговорені теми ударів по території РФ та питання євроатлантичної інтеграції.

"Обговорили також питання далекобійних ударів по військових об'єктах на території Росії та євроатлантичну інтеграцію України, і тут ми теж стримано оптимістичні. Тому надзвичайно важлива зустріч з усіх міркувань", — резюмував Сибіга.

Нагадаємо, нещодавно Сибіга заявив, що вже у наступному році Росія матиме змогу виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж країни ЄС. Це станеться у разі, якщо не впровадити відповідні санкції.

Також 9 листопада Сибіга повідомив, що між президентом Володимиром Зеленським та новобраним главою Білого дому Дональдом Трампом налагоджено діалог.