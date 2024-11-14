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Сибига встретился Блинкеным — обсудили помощь Украине

14 ноября 2024 00:10
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Сибига и Блинкен обсудили военную помощь Украине
Глава МИД Андрей Сибига. Фото: скриншот с видео
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Глава украинского МИД Андрей Сибига провел в Брюсселе встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеным. Стороны обсудили реализацию предварительных договоренностей относительно Украины, в частности, поставки вооружения и удары по территории России.

Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал в эфире национального телемарафона.

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"Это были очень важные, продуктивные переговоры. Мы обсудили воплощение всех договоренностей на уровне лидеров. Напомню, что президент Зеленский осуществлял в марте визиты в Нью-Йорк и Вашингтон, и есть конкретные решения, есть конкретные подтверждения по военной помощи", — сказал Сибига.

Он уточнил, что администрация президента США Джо Байдена планирует в последние недели своей каденции передать Украине очень значительные объемы военной помощи. Стороны обсудили это предметно и подробно.

В частности, речь шла обо всем оружии, которое относится к прямым президентским полномочиям, а также оплату всех контрактов на производство оружия, что предусмотрено программой поддержки Украины.

Кроме того, обсуждались темы ударов по территории РФ и вопросы евроатлантической интеграции.

"Обсудили также вопросы дальнобойных ударов по военным объектам на территории России и евроатлантической интеграции Украины, и здесь мы тоже сдержанно оптимистичны. Поэтому эта чрезвычайно важна встреча по всем соображениям", — резюмировал Сибига.

Напомним, недавно Сибига заявил, что уже в следующем году Россия сможет производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем страны ЕС. Это произойдет в случае, если не ввести соответствующие санкции.

Также 9 ноября Сибига сообщил, что между президентом Владимиром Зеленским и новоизбранным главой Белого дома Дональдом Трампом налажен диалог.

США оружие МИД Андрей Сибига Энтони Блинкен война в Украине

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