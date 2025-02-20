Голова МЗС зазначив, що Україна не піддасться на тиск з боку Путіна і ніхто не зможе її на це змусити

Голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Голова МЗС України Андрій Сибіга дав свою оцінку переговорному процесу між США та РФ щодо закінчення війни в Україні. Він наголосив на неможливості піддаватись тиску з боку Путіна.

Про це очільник МЗС написав в соцмережі X.

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Заява Андрія Сибіги. Фото: Скриншот

За словами Сибіги, Україна витримала найжахливіше військове вторгнення сучасності. Крім того, наша країна попри все вже три роки продовжує чинити опір широкомасштабному вторгненню окупантів. Саме тому, на думку Сибіги, український народ та президент Зеленський відмовляються піддаватись тиску з боку російського диктатора Путіна.

Сибіга зазначив, що ніхто не взмозі змусити Україну піддатись такому тиску. Право на існування буде відстояно, зазначив головний дипломат держави.

Раніше ми писали, що Зеленський повідомив, що провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Зокрема, вони обговорили зустріч Рютте із спеціальним представником Дональда Трампа Кітом Келлегом.

Нагадаємо, представники Китаю та Бразилії провели зустріч на полях безпекової конференції у Мюнхені та зробили заяву щодо війни в Україні.