Глава МИД отметил, что Украина не поддастся на давление со стороны Путина и никто не сможет ее на это заставить

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Глава МИД Украины Андрей Сибига дал свою оценку переговорному процессу между США и РФ по окончанию войны в Украине. Он отметил невозможность поддаваться давлению со стороны Путина.

Об этом глава МИД написал в соцсети X.

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Заявление Андрея Сибиги. Фото: Скриншот

По словам Сибиги, Украина выдержала самое ужасное военное вторжение современности. Кроме того, наша страна несмотря на все уже три года продолжает сопротивляться широкомасштабному вторжению оккупантов. Именно поэтому, по мнению Сибиги, украинский народ и президент Зеленский отказываются поддаваться давлению со стороны российского диктатора Путина.

Сибига отметил, что никто не в состоянии заставить Украину поддаться такому давлению. Право на существование будет отстояно, отметил главный дипломат государства.

Ранее мы писали, что Зеленский сообщил, что провел разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В частности, они обсудили встречу Рютте со специальным представителем Дональда Трампа Китом Келлегом.

Напомним, представители Китая и Бразилии провели встречу на полях конференции по безопасности в Мюнхене и сделали заявление о войне в Украине.