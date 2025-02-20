Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Сибига сделал заявление о давлении на Украину — жесткий ответ МИД arrow

Сибига сделал заявление о давлении на Украину — жесткий ответ МИД

20 февраля 2025 00:00
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Глава МИД отметил, что Украина не поддастся на давление со стороны Путина и никто не сможет ее на это заставить
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Глава МИД Украины Андрей Сибига дал свою оценку переговорному процессу между США и РФ по окончанию войны в Украине. Он отметил невозможность поддаваться давлению со стороны Путина.

Об этом глава МИД написал в соцсети X.

Читайте также:

Что заявил Андрей Сибига

None - фото 1
Заявление Андрея Сибиги. Фото: Скриншот

По словам Сибиги, Украина выдержала самое ужасное военное вторжение современности. Кроме того, наша страна несмотря на все уже три года продолжает сопротивляться широкомасштабному вторжению оккупантов. Именно поэтому, по мнению Сибиги, украинский народ и президент Зеленский отказываются поддаваться давлению со стороны российского диктатора Путина.

Сибига отметил, что никто не в состоянии заставить Украину поддаться такому давлению. Право на существование будет отстояно, отметил главный дипломат государства.

Ранее мы писали, что Зеленский сообщил, что провел разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В частности, они обсудили встречу Рютте со специальным представителем Дональда Трампа Китом Келлегом.

Напомним, представители Китая и Бразилии провели встречу на полях конференции по безопасности в Мюнхене и сделали заявление о войне в Украине.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Андрей Сибига война в Украине мирные переговоры
Реклама
Реклама
Реклама