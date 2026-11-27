Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у п'ятницю, 27 листопада, що Президент України Володимир Зеленський передав американському лідеру Дональду Трампу важливі сигнали через генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Перед його поїздкою до Сполучених Штатів партнери обговорили питання, які необхідно порушити під час зустрічі з Трампом.

Про це розповів Андрій Сибіга на конференції "Food from Ukraine: Save the Grain" у Києві, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Зеленський і Рютте обговорили постачання ракет для Patriot

Очільник МЗС повідомив, що він особисто був присутній під час розмови Володимира Зеленського та Марка Рютте. Постачання ракет-перехоплювачів для ракетних комплексів Patriot стало однією з ключових тем розмови.

"Я впевнений, що пан Рютте також обговорював це з президентом Трампом", — повідомив Сибіга.

Міністр під час промови наголосив, що контакти між Президентом України та генеральним секретарем НАТО відбуваються регулярно і не залежить від обставин. Також він повідомив, що найближчим часом візьме участь у низці важливих подій.

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"Перед нами важливі заходи по лінії НАТО. Найближчим часом відбудеться засідання міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі та відповідна рада Україна — НАТО. Я запрошений на цей захід. У рамках свого перебування буду теж мати зустріч із Генеральним секретарем НАТО", — підсумував Сибіга.

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський 25 листопада заявив про затримки з постачанням ракет для систем ППО Patriot. Водночас партнери на "Рамштайні" погодили понад 700 млн доларів на PURL для закупівлі ракет-перехоплювачів.

Новини.LIVE інформували, що видання Financial Times повідомило, що Мінборони США затримують близько 60 ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. Через позицію глави Пентагону Піта Гегсета гальмується допомога, що була закуплена західними партнерами, зокрема боєприпаси PAC-2 і PAC-3.