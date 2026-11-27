Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в пятницу, 27 ноября, что президент Украины Владимир Зеленский передал американскому лидеру Дональду Трампу важные сигналы через генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Перед его поездкой в Соединенные Штаты партнеры обсудили вопросы, которые необходимо поднять во время встречи с Трампом.

Об этом рассказал Андрей Сибига на конференции "Food from Ukraine: Save the Grain" в Киеве, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Зеленский и Рютте обсудили поставки ракет для Patriot

Глава МИД сообщил, что он лично присутствовал во время беседы Владимира Зеленского и Марка Рютте. Поставки ракет-перехватчиков для ракетных комплексов Patriot стали одной из ключевых тем разговора.

"Я уверен, что господин Рютте также обсуждал это с президентом Трампом", — сообщил Сибига.

Министр в ходе выступления подчеркнул, что контакты между президентом Украины и генеральным секретарем НАТО происходят регулярно и не зависят от обстоятельств. Также он сообщил, что в ближайшее время примет участие в ряде важных мероприятий.

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"Впереди нас ждут важные мероприятия в рамках НАТО. В ближайшее время состоится заседание министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе и соответствующий совет Украина — НАТО. Я приглашен на это мероприятие. В рамках своего пребывания я также встречусь с генеральным секретарем НАТО", — подытожил Сибига.

Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил о задержках с поставками ракет для систем ПВО Patriot. В то же время партнеры на "Рамштайне" согласовали более 700 млн долларов на PURL для закупки ракет-перехватчиков.

Новини.LIVE сообщали, что издание Financial Times сообщило, что Минобороны США задерживает около 60 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Из-за позиции главы Пентагона Пита Хэгсета тормозится поставка помощи, закупленной западными партнерами, в частности боеприпасов PAC-2 и PAC-3.