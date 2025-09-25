Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сибіга запросив Рубіо до України — чи погодився він

Сибіга запросив Рубіо до України — чи погодився він

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 18:54
Сибіга запросив Рубіо до України — чи прийняв він запрошення
Андрій Сибіга на Генеральній Асамблеї ООН. Фото: Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Нью-Йорку зустрівся з держсекретарем США. Під час зустрічі очільник МЗС запросив Марко Рубіо до України. 

Про це Сибіга написав у своєму Facebook. 

Реклама
Читайте також:

Ключові події третього дня ГА ООН

"Після зустрічі мав нагоду поспілкуватися з Марко особисто про втілення домовленостей наших президентів. Запросив колегу відвідати Україну в зручний час і вдячний за те, що це запрошення було прийняте", — зазначив Андрій Сибіга.

Сибіга запросив Рубіо до України — чи погодився він - фото 1
Допис Сибіги у Facebook. Фото: скриншот

Також Сибіга підсумував день участю у трансатлантичній зустрічі союзників НАТО та України, організованій за ініціативи держсекретаря США Марко Рубіо. Він подякував за принципову позицію президента США Дональда Трампа. Після обговорення міністр мав особисту розмову з Рубіо про реалізацію домовленостей двох президентів, під час якої запросив його відвідати Україну, і дипломат погодився.

Сибіга зазначив, що всі заходи цього дня об’єднувала тема захисту принципу територіальної цілісності, який є основою Статуту ООН. Виступ президента України на сесії був присвячений протидії глобальній "епідемії насильства" та необхідності, щоб сила права переважала над правом сили. Окрему увагу було приділено Міжнародній Кримській платформі, де понад 60 держав і міжнародних організацій підтвердили: Крим — це Україна.

Міністр також розповів про відновлення дипломатичних відносин із Сирією. Він наголосив, що процес притягнення Росії до відповідальності за злочини, зокрема за збиття рейсу МН17, уже перейшов до практичної площини. За його словами, день завершився низкою зустрічей президента Зеленського з іноземними лідерами.

Нагадаємо, що глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга 21 вересня повідомив про запит України на участь у засіданні Радбезу ООН щодо порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії. 

Раніше ми також інформували, що під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом 19 вересня Андрій Сибіга заявив про домовленості з європейськими колегами

США ООН Андрій Сибіга Україна Марко Рубіо
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації