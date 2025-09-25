Сибіга запросив Рубіо до України — чи прийняв він запрошення

Андрій Сибіга на Генеральній Асамблеї ООН. Фото: Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Нью-Йорку зустрівся з держсекретарем США. Під час зустрічі очільник МЗС запросив Марко Рубіо до України.

Про це Сибіга написав у своєму Facebook.

"Після зустрічі мав нагоду поспілкуватися з Марко особисто про втілення домовленостей наших президентів. Запросив колегу відвідати Україну в зручний час і вдячний за те, що це запрошення було прийняте", — зазначив Андрій Сибіга.

Допис Сибіги у Facebook. Фото: скриншот

Також Сибіга підсумував день участю у трансатлантичній зустрічі союзників НАТО та України, організованій за ініціативи держсекретаря США Марко Рубіо. Він подякував за принципову позицію президента США Дональда Трампа. Після обговорення міністр мав особисту розмову з Рубіо про реалізацію домовленостей двох президентів, під час якої запросив його відвідати Україну, і дипломат погодився.

Сибіга зазначив, що всі заходи цього дня об’єднувала тема захисту принципу територіальної цілісності, який є основою Статуту ООН. Виступ президента України на сесії був присвячений протидії глобальній "епідемії насильства" та необхідності, щоб сила права переважала над правом сили. Окрему увагу було приділено Міжнародній Кримській платформі, де понад 60 держав і міжнародних організацій підтвердили: Крим — це Україна.

Міністр також розповів про відновлення дипломатичних відносин із Сирією. Він наголосив, що процес притягнення Росії до відповідальності за злочини, зокрема за збиття рейсу МН17, уже перейшов до практичної площини. За його словами, день завершився низкою зустрічей президента Зеленського з іноземними лідерами.

Нагадаємо, що глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга 21 вересня повідомив про запит України на участь у засіданні Радбезу ООН щодо порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії.

Раніше ми також інформували, що під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом 19 вересня Андрій Сибіга заявив про домовленості з європейськими колегами.