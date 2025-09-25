Сибига пригласил Рубио в Украину - принял ли он приглашение

Андрей Сибига на Генеральной Ассамблее ООН. Фото: Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Нью-Йорке встретился с госсекретарем США. Во время встречи глава МИД пригласил Марко Рубио в Украину.

Об этом Сибига написал в своем Facebook.

"После встречи имел возможность пообщаться с Марко лично о воплощении договоренностей наших президентов. Пригласил коллегу посетить Украину в удобное время и благодарен за то, что это приглашение было принято", — отметил Андрей Сибига.

Сообщение Сибиги в Facebook. Фото: скриншот

Также Сибига подытожил день участием в трансатлантической встрече союзников НАТО и Украины, организованной по инициативе госсекретаря США Марко Рубио. Он поблагодарил за принципиальную позицию президента США Дональда Трампа. После обсуждения у министра был личный разговор с Рубио о реализации договоренностей двух президентов, в ходе которого пригласил его посетить Украину, и дипломат согласился.

Сибига отметил, что все мероприятия этого дня объединяла тема защиты принципа территориальной целостности, который является основой Устава ООН. Выступление президента Украины на сессии было посвящено противодействию глобальной "эпидемии насилия" и необходимости, чтобы сила права преобладала над правом силы. Отдельное внимание было уделено Международной Крымской платформе, где более 60 государств и международных организаций подтвердили: Крым — это Украина.

Министр также рассказал о восстановлении дипломатических отношений с Сирией. Он подчеркнул, что процесс привлечения России к ответственности за преступления, в частности за сбитие рейса МН17, уже перешел в практическую плоскость. По его словам, день завершился рядом встреч президента Зеленского с иностранными лидерами.

Напомним, что глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига 21 сентября сообщил о запросе Украины на участие в заседании Совбеза ООН относительно нарушения российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.

Ранее мы также информировали, что во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом 19 сентября Андрей Сибига заявил о договоренностях с европейскими коллегами.