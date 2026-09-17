Сибіга закликав відключити Росію від SWIFT та посилити санкції

Андрій Сибіга. Фото: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію. Він назвав законопроєкт американського сенатора Ліндсі Грема важливим кроком для подальшого обмеження ресурсів РФ, необхідних для продовження війни. За словами Сибіги, санкційна політика має бути синхронізована між Європою, Великою Британією, Канадою, Японією та Австралією.

Про це він сказав під час брифінгу в Києві, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Сибіга закликав партнерів посилити санкційний тиск

"Законопроект Грема є важливим кроком на шляху подальшого тиску на Росію, на шляху підвищення ціни для Росії, продовження цієї агресії, позбавлення російської воєнної машини ресурсів", — заявив Сибіга.

Глава МЗС зазначив, що Росія продовжує адаптуватися до санкцій та отримувати західні компоненти для виробництва озброєння через треті країни. За його словами, Україна відстежує маршрути постачання товарів подвійного призначення та готує спеціальні санкційні пакети проти таких каналів.

Сибіга також звернув увагу на використання західних компонентів у російській зброї, зокрема балістичних ракетах, які РФ застосовує проти України. Окремо міністр закликав посилити санкції у фінансовій сфері та звернув увагу на те, що Росія досі користується системою SWIFT.

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"Я нагадаю, що до сих пор Росія користується SWIFT. Мабуть час ще більш рішуче до цього підходити", — сказав глава МЗС.

Крім того, Сибіга закликав заборонити в’їзд російським військовим до країн Європи, США, Канади, Японії та Австралії. Також він виступив за подальший тиск на "Росатом" та російських представників, які перебувають у близькому оточенні Володимира Путіна.

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 вересня Андрій Сибіга закликав союзників посилити тиск на Росію та передати Україні наявні на складах ракети для протиповітряної оборони. Також глава МЗС закликав ліквідувати "російські доми" за прикладом Німеччини.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 вересня Андрій Сибіга заявив про важливу роль США у завершенні війни та досягненні справедливого миру. За його словами, Україна потребує підтримки Сполучених Штатів для активізації дипломатичних зусиль, водночас МЗС посилює роботу з європейськими та балканськими партнерами щодо оборонної підтримки.