Сибига призвал отключить Россию от SWIFT и ужесточить санкции

Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Россию. Он назвал законопроект американского сенатора Линдси Грэма важным шагом для дальнейшего ограничения ресурсов РФ, необходимых для продолжения войны. По словам Сибиги, санкционная политика должна быть скоординирована между Европой, Великобританией, Канадой, Японией и Австралией.

Об этом он заявил во время брифинга в Киеве, передает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Сибига призвал партнеров усилить санкционное давление

"Законопроект Грема — важный шаг на пути дальнейшего давления на Россию, на пути повышения цены для России, продолжения этой агрессии, лишения российской военной машины ресурсов", — заявил Сибига.

Глава МИД отметил, что Россия продолжает адаптироваться к санкциям и получать западные компоненты для производства вооружения через третьи страны. По его словам, Украина отслеживает маршруты поставок товаров двойного назначения и готовит специальные санкционные пакеты против таких каналов.

Сибига также обратил внимание на использование западных компонентов в российском оружии, в частности в баллистических ракетах, которые РФ применяет против Украины. Отдельно министр призвал усилить санкции в финансовой сфере и обратил внимание на то, что Россия до сих пор пользуется системой SWIFT.

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"Я напомню, что до сих пор Россия пользуется SWIFT. Пожалуй, пора еще более решительно подходить к этому вопросу", — сказал глава МИД.

Кроме того, Сибига призвал запретить въезд российским военным в страны Европы, США, Канаду, Японию и Австралию. Также он выступил за дальнейшее давление на «Росатом» и российских представителей, входящих в ближайшее окружение Владимира Путина.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 сентября Андрей Сибига призвал союзников усилить давление на Россию и передать Украине имеющиеся на складах ракеты для противовоздушной обороны. Также глава МИД призвал ликвидировать "русские дома" по примеру Германии.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 сентября Андрей Сибига заявил о важной роли США в завершении войны и достижении справедливого мира. По его словам, Украина нуждается в поддержке Соединенных Штатов для активизации дипломатических усилий, при этом МИД усиливает работу с европейскими и балканскими партнёрами по вопросам оборонной поддержки.