Сибіга закликав Росію не затягувати надсилання меморандуму про перемир'я

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Росія запропонувала Україні в понеділок провести другий раунд переговорів про перемир'я, на якому представить свій варіант "меморандуму" щодо мирного врегулювання ситуації, припинення вогню, зокрема потенційні терміни завершення війни. Українська сторона зі свого боку закликала РФ не зволікати до понеділка, раз документ уже готовий.

Про це в соцмережі Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Реклама

Читайте також:

Росія затягує показ "меморандуму"

У публікації Сибіга закликав Москву негайно передати Україні свій "меморандум", оскільки лише підготовлена зустріч може привести до результатів. Він зазначив, що наша країна розраховує, що РФ не зірве нову зустріч двох сторін.

"Навіщо чекати до понеділка? Якщо росіяни нарешті допрацювали свій "меморандум" — після десяти днів роздумів і атак — його можна передати нам негайно. Ми розраховуємо, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть нам свої пропозиції на розгляд, як і було погоджено раніше. Тільки добре підготовлена зустріч може дати відчутні результати", — написав Сибіга.

Нагадаємо, сьогодні між міністром оборони України Рустемом Умеровим і главою російської переговорної делегації Володимиром Мединським відбулася телефонна розмова. Незабаром Умеров повідомив, що передав йому український документ, однак РФ свій варіант "меморандуму" затягує. Зазначимо, що після першої зустрічі в Стамбулі сторони домовилися підготувати пропозиції про можливе припинення вогню.

Також ми писали, що сьогодні глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ пропонує провести другий раунд переговорів у Стамбулі вже в майбутній понеділок, 2 червня. Російську сторону знову очолить Мединський.