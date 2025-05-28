Сибига призвал Россию не затягивать отправку меморандума о перемиририи

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Россия предложила Украине в понедельник провести второй раунд переговоров о перемирии, на котором представит свой вариант "меморандума" по поводу мирного урегулирования ситуации, прекращения огня, в том числе потенциальные сроки завершения войны. Украинская сторонав свою очередь призвала РФ не тянуть до понедельника, раз документ уже готов.

Об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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В публикации Сибига призвал Москву немедленно передать Украине свой "меморандум", так как лишь подготовленная встреча может привести к результатам. Он отметил, что наша страна рассчитывает, что РФ не сорвет новую встречу двух сторон.

"Зачем ждать до понедельника? Если русские наконец-то доработали свой "меморандум" — после десяти дней размышлений и атак — его можно передать нам немедленно. Мы рассчитываем, что российская сторона не сорвет следующую встречу и немедленно представит нам свои предложения на рассмотрение, как и было согласовано ранее. Только хорошо подготовленная встреча может дать ощутимые результаты", — написал Сибига.

Напомним, сегодня между министром обороны Украины Рустемом Умеровым и главы российской переговорной делегации Владимиром Мединским состоялся телефонный разговор. Вскоре Умеров сообщил, что передал ему украинский документ, однако РФ свой вариант "меморандума" затягивает. Отметим, что после первой встречи в Стамбуле стороны договорились подготовить предложения о возможном прекращении огня.

Также мы писали, что сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ предлагает провести второй раунд переговоров в Стамбуле уже в предстоящий понедельник, 2 июня. Российскую сторону вновь возглавит Мединский.