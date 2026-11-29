Контейнеровоз, атакований дронами, Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Reuters, facebook.com/andrij.sybiha. Колаж: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна має дієві рішення для відновлення безпечного судноплавства, проте Росія має їх прийняти. Для цього необхідний міжнародний тиск на Москву.

Передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із конференції "Food from Ukraine: Save the Grain" у Києві, де глава МЗС виступив у неділю, 29 листопада.

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Захист морського коридору в Чорному морі

Сибіга подякував Туреччині, Єгипту та Індії за зусилля зі зниження напруженості в Чорному морі та збереження цьогорічного врожаю.

Поки ситуація залишається невирішеною, Україна потребує міжнародної допомоги.

"Ми просимо підтримки для захисту нашого цивільного судноплавства та українського морського коридору. Це означає посилення наших спроможностей та спільну роботу над рішеннями", — наголосив міністр.

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Ще одним важливим питанням є страхування воєнних ризиків. Сибіга сподівається на позитивні рішення за підсумками конференції з відновлення України, яка відбудеться 28-29 січня 2027 року в Таллінні.

Підтримка українських аграріїв та експорт зерна

Глава МЗС наголосив на необхідності цільової міжнародної підтримки українських фермерів. Серед можливих рішень — запровадження пільгових торговельних режимів.

"Шляхи солідарності та всі альтернативні маршрути повинні працювати на повну потужність, щоб врятувати зерно. Я вдячний нашим сусідам, які забезпечують транзит і підтримують нас", — зазначив Сибіга.

Окремо міністр закликав країни об'єднати зусилля для припинення незаконної торгівлі українським зерном, яке Росія вивозить з окупованих територій.

"Рятуючи українське зерно, ми рятуємо саме життя", — підсумував глава МЗС.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що через блокування Чорного моря Росією світові ціни на продовольство можуть зрости на 30%. Під загрозою опинилися понад 30 млн тонн українського зерна, яким можна було б забезпечити продовольством понад 100 млн людей протягом року.

Також ми інформували про те, що понад 40% російського експорту проходить через Балтійське море. Сибіга наголосив на необхідності посилення тиску на Москву, щоб не допустити перетворення Чорного моря на "другий Ормуз".