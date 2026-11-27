Міністр МЗС України Андрій Сибіга. Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у п'ятницю, 27 листопада, що світові ціни на продовольство можуть зрости на 30%, якщо російська сторона продовжить блокувати Чорне море. Понад 30 млн тонн українського зерна опинились під загрозою, за словами міністра, його вистачило б для забезпечення їжею понад 100 млн людей протягом року.

Про це заявив Андрій Сибіга на конференції "Food from Ukraine: Save the Grain" у Києві, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Атаки РФ загрожують українському експорту зерна

Міністр МЗС заявив на конференції 27 листопада, що під час першої російської блокади Чорного моря у 2022 році світові ціни на продовольство підвищились на 25%. За словами Сибіги, від поставок українського зерна залежать мільйони людей у Західній Африці, на Африканському Розі, Близькому Сході та в Південній Азії.

"На ТОТ Росія й досі привласнює наше зерно, і ми працюємо над тим, щоб зупинити розкрадання та подальшу незаконну торгівлю. Від початку повномасштабного вторгнення російські удари пошкодили або знищили понад 1 200 портових об’єктів і майже 300 цивільних суден. Близько половини цих руйнувань припадає лише на поточний рік. РФ атакує будь-яке судно, яке намагається перевозити наше зерно", — зазначив він.

Окремо Андрій Сибіга повідомив, що аграрії України вимушені працювати в умовах мінування та постійних обстрілів з боку РФ. За словами міністра розмінування деяких сільськогосподарських територій може тривати роками.

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Він порівняв теперішню ситуацію з блокадою Чорного моря з кризою в Ормузькій протоці, яка призвела до подорожчання пального та добрив у світі.

"Ми не можемо допустити, щоб Чорне море стало другою Ормузькою протокою. Цього разу — для продовольства. Тому сьогодні нам потрібен консолідований міжнародний тиск на Москву, щоб зупинити атаки та відновити свободу судноплавства в Чорному морі. Адже ця війна стосується не лише України, а й усього світу", — підсумував він.

Україна вивозить найбільше агропродукції через Румунію

Виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що найбільше української аграрної продукції наразі експортують через Румунію.

"Найбільше транзиту приходить через Румунію, тому що є порт Констанца, який фактично найближчий глибоководний порт, тому що просто навіть географічно так складається", — сказав він.

Ми писали, що Міністр МЗС України Андрій Сибіга повідомив у п'ятницю, 27 листопада у кулуарах конференції "Food from Ukraine: Save the Grain" у Києві, що Росія прагне включити експорт власної нафти до зернового перемир'я в Чорному морі. За словами Сибіги, українська сторона готова говорити про це тільки в умовах енергетичного перемир'я між країнами.

Новини.LIVE інформували, що раніше Андрій Сибіга пропонував Росії перемир'я в Чорному морі та енергетичній сфері. Водночас він спростував заяву очільника Кремля Володимира Путіна про те, що Україна контролює лише 10% території Донбасу.