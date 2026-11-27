Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в пятницу, 27 ноября, что мировые цены на продовольствие могут вырасти на 30 %, если российская сторона продолжит блокировать Чёрное море. Более 30 млн тонн украинского зерна оказались под угрозой, по словам министра, его хватило бы для обеспечения продовольствием более 100 млн человек в течение года.

Об этом заявил Андрей Сибига на конференции "Food from Ukraine: Save the Grain" в Киеве, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Атаки РФ угрожают украинскому экспорту зерна

Министр МИД заявил на конференции 27 ноября, что во время первой российской блокады Черного моря в 2022 году мировые цены на продовольствие выросли на 25%. По словам Сибиги, от поставок украинского зерна зависят миллионы людей в Западной Африке, на Африканском Роге, на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

"На ВОТ Россия до сих пор присваивает наше зерно, и мы работаем над тем, чтобы остановить хищение и дальнейшую незаконную торговлю. С начала полномасштабного вторжения российские удары повредили или уничтожили более 1 200 портовых объектов и почти 300 гражданских судов. Около половины этих разрушений приходится только на текущий год. РФ атакует любое судно, которое пытается перевозить наше зерно", — отметил он.

Отдельно Андрей Сибига сообщил, что аграрии Украины вынуждены работать в условиях минирования и постоянных обстрелов со стороны РФ. По словам министра, разминирование некоторых сельскохозяйственных территорий может длиться годами.

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Он сравнил нынешнюю ситуацию с блокадой Черного моря с кризисом в Ормузском проливе, который привел к подорожанию топлива и удобрений в мире.

"Мы не можем допустить, чтобы Черное море стало вторым Ормузским проливом. На этот раз — для продовольствия. Поэтому сегодня нам нужно консолидированное международное давление на Москву, чтобы остановить атаки и восстановить свободу судоходства в Черном море. Ведь эта война касается не только Украины, но и всего мира", — подытожил он.

Украина вывозит больше всего агропродукции через Румынию

Исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что большую часть украинской аграрной продукции в настоящее время экспортируют через Румынию.

"Большая часть транзита проходит через Румынию, потому что там находится порт Констанца, который фактически является ближайшим глубоководным портом, так сложилось даже географически", — сказал он.

Мы писали, что министр МИД Украины Андрей Сибига сообщил в пятницу, 27 ноября, в кулуарах конференции "Food from Ukraine: Save the Grain" в Киеве, что Россия стремится включить экспорт собственной нефти в зерновое перемирие в Черном море. По словам Сибиги, украинская сторона готова обсуждать это только в условиях энергетического перемирия между странами.

Новини.LIVE сообщали, что ранее Андрей Сибига предлагал России перемирие в Чёрном море и в энергетической сфере. В то же время он опроверг заявление главы Кремля Владимира Путина о том, что Украина контролирует лишь 10% территории Донбасса.