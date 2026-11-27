Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в пятницу, 27 ноября, что украинская сторона предложила РФ договориться о безопасном вывозе агропродукции через Чёрное море и в настоящее время ожидает ответа. В то же время Россия нарушает вопрос экспорт нефти в рамках таких договоренностей.

Об этом заявил Андрей Сибига в кулуарах конференции "Food from Ukraine: Save the Grain" в Киеве, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Россия поднимает вопрос об экспорте нефти

Андрей Сибига сообщил, что украинская сторона предложила России обеспечить безопасную перевозку агропродукции, в частности зерна, через Черное море. В настоящее время ожидается ответ от РФ. В то же время Москва стремится обсудить экспорт нефти.

Отдельно министр заявил, что Украина готова говорить об вывозе российской нефти только в рамках энергетического перемирия.

"Они [россияне — ред.] постоянно пытаются, если мы говорим об агропродукции, то, конечно, мы готовы к такому перемирию. Они сразу предлагают включить нефть. Нефть может быть элементом более широкого энергетического перемирия. Да, мы готовы и к энергетическому перемирию, но оно должно тогда рассматриваться со всеми энергетическими компонентами, которые входят в эту концепцию. А что касается Черного моря, то мы сосредоточиваемся на агропродукции и, опять же, выдвинули действенные предложения", — заявил он.

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Мы писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал операцию Сил обороны против РФ вблизи территории Ливии. По его словам, украинская сторона не стремится к расширению войны РФ на другие страны.