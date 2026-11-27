Міністр МЗС України Андрій Сибіга. Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у п'ятницю, 27 листопада, що українська сторона запропонувала РФ домовитися про безпечне вивезення агропродукції Чорним морем і наразі очікує на відповідь. Водночас Росія порушує питання експорту нафти в межах таких домовленостей.

Про це заявив Андрій Сибіга у кулуарах конференції "Food from Ukraine: Save the Grain" у Києві, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Росія порушує питання експорту нафти

Окремо міністр заявив, що Україна готова говорити про вивезення російської нафти лише в межах енергетичного перемир'я.

"Вони [росіяни — ред.] постійно намагаються, якщо ми говоримо про агропродукцію, то звичайно, що ми готові до такого перемир'я. Вони зразу пропонують включати нафту. Нафта може бути елементом ширшого енергетичного перемир'я. Так, ми готові й до енергетичного перемир'я, але воно повинно тоді розглядатися з усіма компонентами енергетичними, які входять в цей концепт. А по Чорному морі ми фокусуємося на агропродукції й, знову ж таки, ми запропонували дієві пропозиції", — заявив він.

Раніше Новини.LIVE інформували, що Андрій Сибіга повідомив, що українська сторона пропонувала Росії домовитися про припинення вогню у двох сферах — у Чорному морі та енергетиці. Свої пропозиції Україна передала країнам-партнерам.

Читайте також:

Ми писали, що Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував операцію Сил оборони проти РФ біля території Лівії. За його словами, українська сторона не прагне розширення війни РФ на інші країни.