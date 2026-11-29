Глава МЗС України Андрій Сибіга, російський корабель. Фото: МЗС України, росЗМІ. Колаж: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія блокує українське зерно в Чорному морі. За його словами, Москва використовує Балтику для власного експорту.

Про це Андрій Сибіга сказав під час спілкування з журналістами на конференції "Food from Ukraine: Save the Grain", передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Блокада Чорного моря

Сибіга зазначив, що понад 40% російського експорту йде Балтійським морем. Крім того, противник намагається використовувати інші порти.

"Ми знаємо це, ми інформуємо наших партнерів, аби запобігти, зокрема, вивезенню краденого зерна з окупованих територій. Вони це теж здійснюють", — каже глава МЗС.

За його словами, потрібен тиск, аби не дати Росії перетворити Чорне море на "другий Ормуз".

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Андрія Сибігу, Україна забезпечує продовольством понад 20 держав у межах гуманітарної програми Grain from Ukraine. Ініціативу започаткував президент Володимир Зеленський у 2022 році.

Крім того, Сибіга повідомив, що Україна готова передавати іноземним партнерам напрацьовані під час війни знання у сфері агровиробництва, зокрема щодо розмінування сільськогосподарських угідь і впровадження новітніх технологій.