Глава МЗС Андрій Сибіга, розмінування територій. Фото: facebook.com/andrij.sybiha, ДСНС. Колаж: Новини.LIVE

Україна готова ділитися з міжнародними партнерами досвідом роботи аграрного сектору в умовах війни, зокрема розмінування полів і використання сучасних технологій. Також іноземних студентів запрошують здобувати освіту в українських закладах за спеціальностями, пов’язаними із сільським господарством.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час конференції "Food from Ukraine: Save the Grain" у Києві, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Яким досвідом український агросектор готовий ділитися з партнерами

За словами глави МЗС, Україна може передати партнерам практичні напрацювання щодо ведення аграрної діяльності під час обстрілів і відключень електроенергії. Серед них — повернення замінованих земель до обробітку, застосування агродронів і проведення дистанційних інспекцій. Такі рішення, зокрема, допомагають підтримувати міжнародну торгівлю.

"Ми навчилися продовжувати сільськогосподарську діяльність в умовах ракетних обстрілів і відключень електроенергії, як зробити заміновані території знову безпечними для роботи, як використовувати аграрні дрони, і як підтримувати міжнародну торгівлю за допомогою дистанційних інспекцій. Ми заплатили жахливу ціну за ці знання, але ми готові ними поділитися", — сказав глава МЗС.

Сибіга також запросив іноземних студентів приїжджати до України для навчання за напрямами сільського господарства, харчових технологій і ветеринарії. Він додав, що українські науковці готові співпрацювати з колегами з інших країн:

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"Протягом десятиліть молодь з Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки приїжджала на навчання до України. Багато хто з них зараз працює лікарями, інженерами та агрономами у своїх країнах. І ми хочемо прийняти ще більше студентів, особливо у сферах сільського господарства, харчових технологій та ветеринарії. Наші університети відчинені для ваших студентів. Наші науковці готові співпрацювати з вами, і Україна виступає за партнерство".

Окремо міністр нагадав про започаткування у 2022 році гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine, яка згодом розширилася до програми Food from Ukraine.

Крім того, Сибіга подякував донорам і Всесвітній продовольчій програмі ООН за підтримку та закликав фінансувати наступні поставки продовольства. За його словами, така допомога важлива як для людей, які потерпають від голоду, так і для українських аграріїв, які продовжують працювати в умовах війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Сибіга наголошував, що підтримка України є важливою для безпеки всієї Європи. Він закликав європейських партнерів зберігати єдність і не допускати розширення російської агресії на інші території.

Нещодавно Андрій Сибіга заявив, що Україна запропонувала Росії домовитися про безпечне вивезення агропродукції Чорним морем і наразі очікує на відповідь. Водночас російська сторона порушує питання експорту нафти в межах таких домовленостей.