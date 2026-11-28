Глава МИД Андрей Сибига, разминирование территорий. Фото: facebook.com/andrij.sybiha, ГСЧС. Коллаж: Новини.LIVE

Украина готова делиться с международными партнерами опытом работы аграрного сектора в условиях войны, в частности в области разминирования полей и использования современных технологий. Также иностранных студентов приглашают получать образование в украинских учебных заведениях по специальностям, связанным с сельским хозяйством.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время конференции "Food from Ukraine: Save the Grain" в Киеве, передает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Каким опытом украинский агросектор готов делиться с партнерами

По словам главы МИД, Украина может передать партнерам практические наработки по ведению аграрной деятельности во время обстрелов и отключений электроэнергии. Среди них — возвращение заминированных земель в оборот, применение агродронов и проведение дистанционных инспекций. Такие решения, в частности, помогают поддерживать международную торговлю.

"Мы научились продолжать сельскохозяйственную деятельность в условиях ракетных обстрелов и отключений электроэнергии, как сделать заминированные территории снова безопасными для работы, как использовать аграрные дроны, и как поддерживать международную торговлю с помощью дистанционных инспекций. Мы заплатили ужасную цену за эти знания, но мы готовы ими поделиться", — сказал глава МИД.

Сибига также пригласил иностранных студентов приезжать в Украину для обучения по направлениям сельского хозяйства, пищевых технологий и ветеринарии. Он добавил, что украинские ученые готовы сотрудничать с коллегами из других стран

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"В течение десятилетий молодежь из Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки приезжала на обучение в Украину. Многие из них сейчас работают врачами, инженерами и агрономами в своих странах. И мы хотим принять еще больше студентов, особенно в сферах сельского хозяйства, пищевых технологий и ветеринарии. Наши университеты открыты для ваших студентов, и Украина выступает за партнерство".

Отдельно министр напомнил о запуске в 2022 году гуманитарной инициативы Grain from Ukraine, которая впоследствии расширилась до программы Food from Ukraine.

Кроме того, Сибига поблагодарил доноров и Всемирную продовольственную программу ООН за поддержку и призвал финансировать последующие поставки продовольствия. По его словам, такая помощь важна как для людей, страдающих от голода, так и для украинских аграриев, которые продолжают работать в условиях войны.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Сибига подчеркивал, что поддержка Украины важна для безопасности всей Европы. Он призвал европейских партнеров сохранять единство и не допускать распространения российской агрессии на другие территории.

Недавно Андрей Сибига заявил, что Украина предложила России договориться о безопасном вывозе агропродукции через Чёрное море и в настоящее время ожидает ответа. В то же время российская сторона поднимает вопрос об экспорте нефти в рамках таких договоренностей.