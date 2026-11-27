Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в пятницу, 27 ноября, что задержка финансовой поддержки украинской стороне может дорого обойтись Европе, ведь от этого зависит безопасность всего континента. По словам министра, европейские партнеры должны сохранять единство и не допустить распространения войны РФ на другие территории.

Об этом Андрей Сибига заявил на конференции "Food from Ukraine: Save the Grain" в Киеве, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Реклама

Сибига назвал поддержку Украины вопросом самосохранения Европы

Андрей Сибига, отвечая на вопрос журналистки о кредите в размере 45 млрд евро для Украины, сообщил, что финансовая поддержка Киева — это инвестиция европейских партнеров в свою же безопасность.

"Я всегда это говорю: украинская линия фронта или передовая — это линия защиты также и европейской безопасности. Поэтому решение о поддержке Украины — это, опять же, решение о собственном самосохранении, я имею в виду европейское самосохранение. Если мы не хотим, чтобы эта война дошла и до европейских домов", — заявил он.

Министр иностранных дел призвал международных партнеров к единству и отметил, что большинство стран ЕС поддерживает оказание финансовой помощи Киеву.

Читайте также:

"Важно сохранять единство, важно на все проявления или намерения России разделить Европу и США, разделить страны ЕС между собой, реагировать решительными совместными решениями, коллективными решениями. И здесь нужно исходить из того, что промедление с некоторыми решениями впоследствии может обернуться серьезными последствиями. Такой риск всегда существует, и это может привести к значительно более крупным расходам уже на защиту своей страны, конкретной страны. Поэтому мы очень надеемся, что это аргументы не только Украины. Потому что это позиция подавляющего большинства стран Европейского Союза о необходимости макрофинансовой поддержки Украины", — сообщил Сибига.

В то же время российская сторона наращивает расходы на войну, поэтому Украина нуждается в соответствующей поддержке.

"Цена войны растет, таковы сейчас реалии. Россия увеличила свой военный бюджет, и мы должны противодействовать пропорционально и адекватно. Очень важно достичь паритета", — подытожил он.

Мы писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в пятницу, 27 ноября, на конференции "Food from Ukraine: Save the Grain" в Киеве, что российская блокада Черного моря — это проблема, которая касается всего мира, а не только Украины. Он сообщил, что под угрозой оказались 30 млн тонн украинского зерна, которым можно прокормить 100 млн человек в год.

Новини.LIVE сообщали, что Андрей Сибига заявил в пятницу, 27 ноября, в кулуарах конференции "Food from Ukraine: Save the Grain" в Киеве, что Россия поднимает вопрос об экспорте собственной нефти через Черное море в рамках договоренностей о зерновом перемирии. Министр подчеркнул, что вывоз нефти может стать "элементом более широкого энергетического перемирия".