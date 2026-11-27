Міністр МЗС України Андрій Сибіга. Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у п'ятницю, 27 листопада, що затримка фінансової підтримки українській стороні може дорого коштувати Європі, адже від цього залежить безпека всього континенту. За словами міністра, європейські партнери мають зберігати єдність і не допустити розширення війни РФ на інші території.

Про це заявив Андрій Сибіга на конференції "Food from Ukraine: Save the Grain" у Києві, відповідаючи на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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Сибіга назвав підтримку України питанням самозбереження Європи

Андрій Сибіга, відповідаючи на питання журналістки щодо кредиту на 45 млрд євро для України, повідомив, що фінансова підтримка Києва — це інвестиція європейських партнерів у свою ж безпеку.

"Я завжди це кажу, українська лінія фронту чи передова — це лінія захисту також і європейської безпеки. Тому рішення про підтримку України — це знову ж таки рішення про своє самозбереження, я маю на увазі європейське самозбереження. Якщо ми не хочемо, щоб ця війна прийшла також в європейські домівки", — повідомив він.

Міністр МЗС закликав міжнародних партнерів до єдності та зазначив, що більшість країн ЄС підтримує надання фінансової допомоги Києву.

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"Важливо дотримуватись єдності, важливо на всі прояви чи наміри Росії розділити Європу з США, розділити членів ЄС між собою, відповідати рішучими об'єднаними рішеннями, колективними рішеннями. І тут треба виходити з того, що зволікання з деякими рішеннями потім може повернутися в перспективу. Такий ризик завжди існує, значно більшими видатками вже для захисту своєї країни, конкретної країни. Тому ми дуже сподіваємося, що це аргументи не лише України. Тому що це позиція переважної більшості країни Європейського Союзу про необхідність макрофінансової підтримки України", — повідомив Сибіга.

Водночас російська сторона нарощує витрати на війну, тож Україна потребує відповідної підтримки.

"Ціна війни зростає, такі зараз реалії. Росія наростила свій бюджет війни й ми маємо протидіяти пропорційно та адекватно. Дуже важливо досягати паритету", — підсумував він.

Ми писали, що Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у п'ятницю, 27 листопада на конференції "Food from Ukraine: Save the Grain" у Києві, що російська блокада Чорного моря — це проблема, яка стосується всього світу, а не лише України. Він повідомив, що під загрозою опинилися 30 млн тонн українського зерна, яким можна прогодувати 100 млн людей за рік.

Новини.LIVE інформували, що Андрій Сибіга повідомив у п'ятницю, 27 листопада, у кулуарах конференції "Food from Ukraine: Save the Grain" у Києві, що Росія порушує питання експорту власної нафти через Чорне море в межах домовленостей про зернове перемир'я. Міністр наголосив, що вивезення нафти може бути "елементом ширшого енергетичного перемир'я".