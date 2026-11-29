Сибига: Россия блокирует зерно в Чёрном море и торгует через Балтику
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия блокирует украинское зерно в Чёрном море. По его словам, Москва использует Балтику для собственного экспорта.
Об этом Андрей Сибига сказал во время общения с журналистами на конференции "Food from Ukraine: Save the Grain", передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Блокада Черного моря
Сибига отметил, что более 40% российского экспорта идет через Балтийское море. Кроме того, противник пытается использовать другие порты.
"Мы знаем об этом, мы информируем наших партнеров, чтобы предотвратить, в частности, вывоз украденного зерна с оккупированных территорий. Они это тоже делают", — говорит глава МИД.
По его словам, необходимо оказать давление, чтобы не дать России превратить Черное море во "второй Ормуз".
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Андрея Сибигу, Украина обеспечивает продовольствием более 20 государств в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine. Инициативу запустил президент Владимир Зеленский в 2022 году.
Кроме того, Сибига сообщил, что Украина готова передавать иностранным партнерам наработанные во время войны знания в сфере агропроизводства, в частности по разминированию сельскохозяйственных угодий и внедрению новейших технологий.