Глава МИД Украины Андрей Сибига, российский корабль. Фото: МИД Украины, российские СМИ. Коллаж: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия блокирует украинское зерно в Чёрном море. По его словам, Москва использует Балтику для собственного экспорта.

Об этом Андрей Сибига сказал во время общения с журналистами на конференции "Food from Ukraine: Save the Grain", передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Блокада Черного моря

Сибига отметил, что более 40% российского экспорта идет через Балтийское море. Кроме того, противник пытается использовать другие порты.

"Мы знаем об этом, мы информируем наших партнеров, чтобы предотвратить, в частности, вывоз украденного зерна с оккупированных территорий. Они это тоже делают", — говорит глава МИД.

По его словам, необходимо оказать давление, чтобы не дать России превратить Черное море во "второй Ормуз".

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Андрея Сибигу, Украина обеспечивает продовольствием более 20 государств в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine. Инициативу запустил президент Владимир Зеленский в 2022 году.

Кроме того, Сибига сообщил, что Украина готова передавать иностранным партнерам наработанные во время войны знания в сфере агропроизводства, в частности по разминированию сельскохозяйственных угодий и внедрению новейших технологий.