Глава МИД Андрей Сибига, зерно. Фото: facebook.com/andrij.sybiha, REUTERS/Nick Oxford. Коллаж: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в рамках гуманитарной инициативы Украина поставляет зерно в более чем 20 стран. Речь идет о программе Grain from Ukraine, которую инициировал украинский лидер Владимир Зеленский еще в 2022 году накануне Дня памяти жертв Голодомора.

Об этом Андрей Сибига сообщил в кулуарах конференции "Food from Ukraine: Save the Grain" в Киеве, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Зерно из Украины для более чем 20 стран

"Украина знает, что такое искусственный голод, поэтому мы не будем терпеть боль, не будем терпеть страдания от голода в любой точке мира. Украина приходит на помощь", — отметил Сибига.

В частности, с момента запуска программы Grain from Ukraine страна оказала продовольственную помощь сирийцам и палестинцам. Всего речь идет о более чем 20 странах.

Кроме того, к конференции "Food from Ukraine: Save the Grain" присоединилась глава МИД Либерии Сара Бейсолоу Ньянти. Сибига подчеркнул, что её участие свидетельствует о значительной заинтересованности африканских государств в этой инициативе.

Читайте также:

Также он отметил, что с 1 декабря Либерия в течение месяца будет председательствовать в Совете Безопасности ООН.

Как писали Новини.LIVE, Сибига во время конференции "Food from Ukraine: Save the Grain" заявил, что Украина предлагает иностранным партнерам перенять опыт ведения сельского хозяйства в условиях войны, в частности в сфере разминирования земель и внедрения новейших технологий.

Ранее глава МИД заявил, что дальнейшая блокировка Россией Черного моря может привести к подорожанию продовольствия в мире на 30%. По его словам, под угрозой оказалось более 30 млн тонн украинского зерна.