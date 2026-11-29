Очільник МЗС Андрій Сибіга, зерно. Фото: facebook.com/andrij.sybiha, REUTERS/Nick Oxford. Колаж: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що у рамках гуманітарної ініціативи Україна спрямовує зерно до понад 20 країн. Йдеться про програму Grain from Ukraine, яку ініціював український лідер Володимир Зеленський ще у 2022 році напередодні Дня пам'яті жертв Голодомору.

Про це Андрій Сибіга повідомив у кулуарах конференції "Food from Ukraine: Save the Grain" у Києві, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Зерно від України для понад 20 країн

"Україна знає, що таке штучний голод, тому ми не будемо толерувати болю, не будемо толерувати страждань від голоду в будь-якій географії світу. Україна приходить з допомогою", — зазначив Сибіга.

Зокрема, від початку запровадження програми Grain from Ukraine країна надала продовольчу допомогу сирійцям і палестинцям. Загалом йдеться про понад 20 країн.

Крім того, до конференції "Food from Ukraine: Save the Grain" долучилася глава МЗС Ліберії Сара Бейсолоу Ньянті. Сибіга підкреслив, що її залучення демонструє значну зацікавленість африканських держав у цій ініціативі.

Читайте також:

Також він зазначив, що з 1 грудня Ліберія протягом місяця головуватиме в Раді Безпеки ООН.

Як писали Новини.LIVE, Сибіга під час конференції "Food from Ukraine: Save the Grain" заявив, що Україна пропонує іноземним партнерам перейняти досвід ведення сільського господарства в умовах війни, зокрема у сфері розмінування земель та впровадження новітніх технологій.

Раніше глава МЗС заявив, що подальше блокування Росією Чорного моря може призвести до подорожчання продовольства у світі на 30%. За його словами, під загрозою опинилося понад 30 млн тонн українського зерна.