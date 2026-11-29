Сибіга: програма Grain from Ukraine охопила понад 20 країн
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що у рамках гуманітарної ініціативи Україна спрямовує зерно до понад 20 країн. Йдеться про програму Grain from Ukraine, яку ініціював український лідер Володимир Зеленський ще у 2022 році напередодні Дня пам'яті жертв Голодомору.
Про це Андрій Сибіга повідомив у кулуарах конференції "Food from Ukraine: Save the Grain" у Києві, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Зерно від України для понад 20 країн
"Україна знає, що таке штучний голод, тому ми не будемо толерувати болю, не будемо толерувати страждань від голоду в будь-якій географії світу. Україна приходить з допомогою", — зазначив Сибіга.
Зокрема, від початку запровадження програми Grain from Ukraine країна надала продовольчу допомогу сирійцям і палестинцям. Загалом йдеться про понад 20 країн.
Крім того, до конференції "Food from Ukraine: Save the Grain" долучилася глава МЗС Ліберії Сара Бейсолоу Ньянті. Сибіга підкреслив, що її залучення демонструє значну зацікавленість африканських держав у цій ініціативі.
Також він зазначив, що з 1 грудня Ліберія протягом місяця головуватиме в Раді Безпеки ООН.
Як писали Новини.LIVE, Сибіга під час конференції "Food from Ukraine: Save the Grain" заявив, що Україна пропонує іноземним партнерам перейняти досвід ведення сільського господарства в умовах війни, зокрема у сфері розмінування земель та впровадження новітніх технологій.
Раніше глава МЗС заявив, що подальше блокування Росією Чорного моря може призвести до подорожчання продовольства у світі на 30%. За його словами, під загрозою опинилося понад 30 млн тонн українського зерна.