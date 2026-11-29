Контейнеровоз, подвергшийся атаке дронов. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Reuters, facebook.com/andrij.sybiha. Коллаж: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что у Украины есть эффективные решения для восстановления безопасного судоходства, однако Россия должна их принять. Для этого необходимо оказать международное давление на Москву.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с конференции "Food from Ukraine: Save the Grain" в Киеве, где глава МИД выступил в воскресенье, 29 ноября.

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Защита морского коридора в Чёрном море

Сибига поблагодарил Турцию, Египет и Индию за усилия по снижению напряженности в Черном море и сохранению урожая этого года.

Пока ситуация остается нерешенной, Украина нуждается в международной помощи.

"Мы просим поддержки для защиты нашего гражданского судоходства и украинского морского коридора. Это означает укрепление наших возможностей и совместную работу над решениями", — подчеркнул министр.

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Еще одним важным вопросом является страхование военных рисков. Сибига надеется на положительные решения по итогам конференции по восстановлению Украины, которая состоится 28–29 января 2027 года в Таллинне.

Поддержка украинских аграриев и экспорт зерна

Глава МИД подчеркнул необходимость целевой международной поддержки украинских фермеров. Среди возможных решений — введение льготных торговых режимов.

"Пути солидарности и все альтернативные маршруты должны работать на полную мощность, чтобы спасти зерно. Я благодарен нашим соседям, которые обеспечивают транзит и поддерживают нас", — отметил Сибига.

Отдельно министр призвал страны объединить усилия для пресечения незаконной торговли украинским зерном, которое Россия вывозит с оккупированных территорий.

"Спасая украинское зерно, мы спасаем саму жизнь", — подытожил глава МИД.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за блокирования Черного моря Россией мировые цены на продовольствие могут вырасти на 30%. Под угрозой оказались более 30 млн тонн украинского зерна, которым можно было бы обеспечить продовольствием более 100 млн человек в течение года.

Также мы сообщали о том, что более 40% российского экспорта проходит через Балтийское море. Сибига подчеркнул необходимость усиления давления на Москву, чтобы не допустить превращения Черного моря во "второй Ормуз".