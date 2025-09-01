Війна в Україні — Сибіга закликав не повторювати помилки Другої світової

Міністр закордонних справ Андрій Сибібга. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав союзників не припуститися помилок Другої світової війни сьогодні. Він вважає, що тиск РФ має вирішальне значення для України.

Про це Андрій Сибіга написав у своєму Telegram 1 вересня.

Заява Сибіги щодо Другої світової

Андрій Сибіга нагадав, що цього дня 1939 року Адольф Гітлер напав на Польщу, а незадовго до нього приєднався і Йосип Сталі, розпочавши Другу світову війну. Він закликав, що сьогодні дуже важливо пам'ятати, що було до цього дня. За його словами, це "слабкість і наївна віра в те, що територіальні поступки "задобрять" агресора".

"Нацистський Третій Рейх несе повну відповідальність за катастрофу Другої світової війни. Але були й ті, хто дозволив цьому злу стати сильнішим — уникаючи складних рішень, віддаючи перевагу слабкості перед силою, видаючи бажане за дійсне, а не за реалістичні стратегії. Найкращий спосіб віддати данину пам'яті десяткам мільйонів людей, які загинули у Другій світовій війні, — це не допустити тих самих помилок сьогодні", — наголосив міністр.

Очільник МЗС заявив, що зараз єдність союзників, тиск на Росію та підтримка України мають вирішальне значення для безпеки і довгострокового миру в усій Європі.

Скриншот допису Андрія Сибіги

Нагадаємо, нещодавно Дональд Туск зробив заяву про безпеку в Європі. Він наголосив на важливості не йти на поступки з агресором.

Водночас спецпредставник Трампа Стівен Віткофф заявив, що лише українці можуть ухвалювати рішення щодо територіальних поступок. Таке рішення також підтримує президент США.