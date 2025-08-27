Заява Віткоффа про територіальні поступки України

Стівен Віткофф. Фото: Reuters

Лише українці можуть ухвалювати рішення щодо територіальних поступок. Таке рішення підтримує президент США Дональд Трамп.

Про це заявив спецпредставник Трампа Стівен Віткофф в ефірі Fox News.

Заява Віткоффа

"Президент сказав, що лише українці можуть прийняти таке рішення. Це рішення Зеленського. Це складніше, ніж просто віддати землю. Українці мають право на гарантії безпеки", — заявив Віткофф.

Крім того, він наголосив, що українці мають зробити так, щоб це ніколи не повторилося.

"Це їхній обов'язок перед своїм народом. Ми маємо вирішити всі ці питання, але ми це розуміємо. Наші команди працюють над цим, і ми сподіваємось до кінця року знайти шлях до миру", — додав спецпредставник.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віткофф вважає, що диктатор РФ Володимир Путін обов'язково дотримається домовленості з Трампом щодо укладення миру з Україною.

Також США зробили заяву щодо термінів завершення війни в Україні.