Заявление Виткоффа о территориальных уступках Украины

Только украинцы могут принимать решения относительно территориальных уступок. Такое решение поддерживает президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа Стивен Виткофф в эфире Fox News.

Заявление Виткоффа

"Президент сказал, что только украинцы могут принять такое решение. Это решение Зеленского. Это сложнее, чем просто отдать землю. Украинцы имеют право на гарантии безопасности", — заявил Виткофф.

Кроме того, он подчеркнул, что украинцы должны сделать так, чтобы это никогда не повторилось.

"Это их обязанность перед своим народом. Мы должны решить все эти вопросы, но мы это понимаем. Наши команды работают над этим, и мы надеемся до конца года найти путь к миру", — добавил спецпредставитель.

Напомним, ранее мы писали, что Уиткофф считает, что диктатор РФ Владимир Путин обязательно придерживается договоренности с Трампом по заключению мира с Украиной.

Также США сделали заявление относительно сроков завершения войны в Украине.