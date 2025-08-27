Видео
Главная Новости дня Должна ли Украина отдать свои земли РФ — заявление Виткоффа

Должна ли Украина отдать свои земли РФ — заявление Виткоффа

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 10:30
Заявление Виткоффа о территориальных уступках Украины
Стивен Виткофф. Фото: Reuters

Только украинцы могут принимать решения относительно территориальных уступок. Такое решение поддерживает президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа Стивен Виткофф в эфире Fox News.

Читайте также:

Заявление Виткоффа

"Президент сказал, что только украинцы могут принять такое решение. Это решение Зеленского. Это сложнее, чем просто отдать землю. Украинцы имеют право на гарантии безопасности", — заявил Виткофф.

Кроме того, он подчеркнул, что украинцы должны сделать так, чтобы это никогда не повторилось.

"Это их обязанность перед своим народом. Мы должны решить все эти вопросы, но мы это понимаем. Наши команды работают над этим, и мы надеемся до конца года найти путь к миру", — добавил спецпредставитель.

Напомним, ранее мы писали, что Уиткофф считает, что диктатор РФ Владимир Путин обязательно придерживается договоренности с Трампом по заключению мира с Украиной.

Также США сделали заявление относительно сроков завершения войны в Украине.

США украинцы война в Украине Россия Стив Виткофф
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
