Война в Украине — Сибига призвал не повторять ошибки Второй мировой

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников не допустить ошибок Второй мировой войны сегодня. Он считает, что давление РФ имеет решающее значение для Украины.

Об этом Андрей Сибига написал в своем Telegram 1 сентября.

Заявление Сибиги относительно Второй мировой

Андрей Сибига напомнил, что в этот день 1939 года Адольф Гитлер напал на Польшу, а незадолго до него присоединился и Иосиф Стали, начав Вторую мировую войну. Он призвал, что сегодня очень важно помнить, что было до этого дня. По его словам, это "слабость и наивная вера в то, что территориальные уступки "задобрят" агрессора".

"Нацистский Третий Рейх несет полную ответственность за катастрофу Второй мировой войны. Но были и те, кто позволил этому злу стать сильнее — избегая сложных решений, отдавая предпочтение слабости перед силой, выдавая желаемое за действительное, а не за реалистичные стратегии. Лучший способ отдать дань памяти десяткам миллионов людей, погибших во Второй мировой войне, — это не допустить тех же ошибок сегодня", — подчеркнул министр.

Глава МИД заявил, что сейчас единство союзников, давление на Россию и поддержка Украины имеют решающее значение для безопасности и долгосрочного мира во всей Европе.

Напомним, недавно Дональд Туск сделал заявление о безопасности в Европе. Он отметил важность не идти на уступки с агрессором.

В то же время спецпредставитель Трампа Стивен Виткофф заявил, что только украинцы могут принимать решение о территориальных уступках. Такое решение также поддерживает президент США.