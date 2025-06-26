Андрій Сибіга закликав до реформи ООН - що відомо

Андрій Сибіга. Фото: facebook Андрія Сибіги

У четвер, 26 червня, у 80-ту річницю підписання Статуту ООН голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга виступив із заявою, у якій закликав держави-члени організації до активного захисту її принципів та ініціювання реформи системи міжнародної безпеки.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х.

Реклама

Читайте також:

Пост Сибіги. Фото: скриншот

Україна закликала до реформи ООН

За словами Сибіги, заснування ООН у 1945 році поклало початок новому етапу в історії людства, метою якого було забезпечення миру, недоторканності кордонів, поваги до суверенітету держав і верховенства міжнародного права.

"Україна стояла біля витоків ООН. Сьогодні вона стоїть на її передовій — захищаючи фундаментальні принципи Статуту завдяки нашій армії, дипломатії та рішучості народу", — наголосив очільник МЗС.

Сибіга підкреслив, що повномасштабна війна Росії проти України є викликом не лише для Європи, а й для системи міжнародного права загалом. На його думку, дії РФ суперечать ключовим принципам Статуту ООН, а її присутність як постійного члена Ради безпеки є незаконною та нелегітимною.

"Статут ООН не руйнується — його зраджують. Сьогодні його зраджує Росія", — заявив він.

Україна закликає до обмеження права вето в Раді безпеки у випадках актів агресії, воєнних злочинів, геноциду та злочинів проти людяності. МЗС вважає, що міжнародне право має діяти як зобов’язуюча норма, а не як декларативна заява.

"У цю річницю ми не святкуємо — ми закликаємо всі миролюбні держави до рішучих дій", — додав Сибіга.

Нагадаємо, що постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Андрій Мельник наголосив на необхідності виключення Російської Федерації з усіх миротворчих операцій через її агресивну зовнішню політику та систематичні порушення міжнародного права.

Крім того, Франція звернулася до Ради Безпеки ООН із вимогою рішуче засудити агресивні дії Російської Федерації та визнати їх воєнними злочинами, скоєними на території України. У Парижі наголошують на необхідності негайного припинення вогню з боку РФ та суворого дотримання нею норм і принципів, закріплених у Статуті Організації Об’єднаних Націй.