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Главная Новости дня Сибига призвал к реформе ООН в 80-ю годовщину ее основания

Сибига призвал к реформе ООН в 80-ю годовщину ее основания

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 15:46
Андрей Сибига призвал к реформе ООН - что известно
Андрей Сибига. Фото: facebook Андрея Сибиги
Ключові моменти Украина призвала к реформе ООН

В четверг, 26 июня, в 80-ю годовщину подписания Устава ООН глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с заявлением, в котором призвал государства-члены организации к активной защите ее принципов и инициированию реформы системы международной безопасности.

Об этом Сибига написал в соцсети Х.

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Пост Сибиги. Фото: скриншот

Украина призвала к реформе ООН

По словам Сибиги, основание ООН в 1945 году положило начало новому этапу в истории человечества, целью которого было обеспечение мира, неприкосновенности границ, уважения к суверенитету государств и верховенства международного права.

"Украина стояла у истоков ООН. Сегодня она стоит на ее передовой — защищая фундаментальные принципы Устава благодаря нашей армии, дипломатии и решимости народа", — подчеркнул глава МИД.

Сибига подчеркнул, что полномасштабная война России против Украины является вызовом не только для Европы, но и для системы международного права в целом. По его мнению, действия РФ противоречат ключевым принципам Устава ООН, а ее присутствие как постоянного члена Совета безопасности является незаконным и нелегитимным.

"Устав ООН не разрушается — его предают. Сегодня его предает Россия", — заявил он.

Украина призывает к ограничению права вето в Совете безопасности в случаях актов агрессии, военных преступлений, геноцида и преступлений против человечности. МИД считает, что международное право должно действовать как обязывающая норма, а не как декларативное заявление.

"В эту годовщину мы не празднуем — мы призываем все миролюбивые государства к решительным действиям", — добавил Сибига.

Напомним, что постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Андрей Мельник отметил необходимость исключения Российской Федерации из всех миротворческих операций из-за ее агрессивной внешней политики и систематических нарушений международного права.

Кроме того, Франция обратилась к Совету Безопасности ООН с требованием решительно осудить агрессивные действия Российской Федерации и признать их военными преступлениями, совершенными на территории Украины.

ООН Андрей Сибига Украина война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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