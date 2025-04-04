Засідання Ради Україна-НАТО — що сказав Сибіга у своєму виступі

Голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

У Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО, відбулося засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Українську делегацію очолив міністр Андрій Сибіга, тоді як від Сполучених Штатів у зустрічі вперше взяв участь держсекретар Марко Рубіо.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС у п'ятницю, 4 квітня.

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Сибіга подякував союзникам за підтримку та зростання обсягів військової допомоги в перші місяці 2025 року. Він наголосив, що Україна робить реальні кроки до миру, однак Росія продовжує висувати додаткові умови замість конструктивного діалогу.

Міністр звернув увагу на порушення Москвою домовленостей щодо припинення вогню, зокрема обстріли енергетичної інфраструктури. Він наголосив, що перемир’я має охоплювати портові об’єкти, але не може розповсюджуватися на військові кораблі РФ. Україна також наполягає на припиненні ударів по цивільних об’єктах і передала цю вимогу американській стороні.

Міністр заявив, що єдиний спосіб змусити Кремль серйозно говорити про мир – це нарощування тиску, включно із жорсткішими санкціями, збільшенням військової допомоги та посиленням оборонних заходів.

"Ми переконані, що час посилювати тиск на Росію. Економічний тиск завдяки санкціям. Військовий тиск завдяки наданню Україні додаткової військової допомоги та пакетів стримування. Тиск — це єдиний спосіб змусити Росію ставитися до миру серйозно", — наголосив міністр.

Очільник української дипломатії підкреслив, що Україна не визнає окупації своїх територій, не погодиться на жодні обмеження своєї армії чи військової підтримки від партнерів і не дозволить третім країнам впливати на її зовнішньополітичний курс.

Засідання ради Україна-НАТО. Фото: МЗС

Сибіга також нагадав, що юридично майбутнє членство України в НАТО закріплене в Конституції та рішеннях самітів Альянсу. Він наголосив, що Україна вже зараз зміцнює безпеку євроатлантичного простору, оскільки її армія є найбільшою сухопутною силою континенту, має унікальний бойовий досвід і потужний оборонний комплекс, здатний виробляти мільйони дронів на рік. Дипломат заявив, що стратегічний вибір союзників полягає в тому, чи буде ця сила в НАТО, чи поза ним.

"Україна вже є та буде потужною військовою силою на сході Європи. Стратегічний вибір, який стоїть перед вами, полягає в тому, чи буде ця сила в НАТО чи поза НАТО", — заявив Сибіга.

Глава МЗС закликав партнерів продовжити інвестувати в український оборонний сектор та висловив підтримку ініціативам Великої Британії та Франції щодо безпекових гарантій. Він також озвучив пріоритетні потреби України: додаткові системи ППО, боєприпаси, дрони та інше озброєння. Більшість союзників наголосили, що саме Київ робить реальні кроки до миру, тоді як Росія зволікає. Декілька країн НАТО вже анонсували нові пакети військової допомоги, які будуть оприлюднені найближчим часом.

"Сьогодні ми відчуваємо, що ми не наодинці. Дякую вам та розраховую на подальші конкретні рішення", — підсумував Сибіга.

Раніше ми писали, що голова МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо в штаб-квартирі НАТО.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс готується до тривалої загрози з боку Росії.