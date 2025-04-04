Заседание Совета Украина-НАТО — что сказал Сибига в своем выступлении

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

В Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, состоялось заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Украинскую делегацию возглавил министр Андрей Сибига, тогда как от Соединенных Штатов во встрече впервые принял участие госсекретарь Марко Рубио.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД в пятницу, 4 апреля.

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Сибига поблагодарил союзников за поддержку и рост объемов военной помощи в первые месяцы 2025 года. Он подчеркнул, что Украина делает реальные шаги к миру, однако Россия продолжает выдвигать дополнительные условия вместо конструктивного диалога.

Министр обратил внимание на нарушение Москвой договоренностей о прекращении огня, в частности обстрелы энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что перемирие должно охватывать портовые объекты, но не может распространяться на военные корабли РФ. Украина также настаивает на прекращении ударов по гражданским объектам и передала это требование американской стороне.

Министр заявил, что единственный способ заставить Кремль серьезно говорить о мире — это наращивание давления, включая более жесткие санкции, увеличение военной помощи и усиление оборонных мер.

"Мы убеждены, что время усиливать давление на Россию. Экономическое давление благодаря санкциям. Военное давление благодаря предоставлению Украине дополнительной военной помощи и пакетов сдерживания. Давление — это единственный способ заставить Россию относиться к миру серьезно", — подчеркнул министр.

Глава украинской дипломатии сказал, что Украина не признает оккупации своих территорий, не согласится ни на какие ограничения своей армии или военной поддержки от партнеров и не позволит третьим странам влиять на ее внешнеполитический курс.

Заседание совета Украина-НАТО. Фото: МИД

Сибига также напомнил, что юридически будущее членство Украины в НАТО закреплено в Конституции и решениях саммитов Альянса. Он подчеркнул, что Украина уже сейчас укрепляет безопасность евроатлантического пространства, поскольку ее армия является крупнейшей сухопутной силой континента, имеет уникальный боевой опыт и мощный оборонный комплекс, способный производить миллионы дронов в год. Дипломат заявил, что стратегический выбор союзников заключается в том, будет ли эта сила в НАТО или вне его.

"Украина уже есть и будет мощной военной силой на востоке Европы. Стратегический выбор, который стоит перед вами, заключается в том, будет ли эта сила в НАТО или вне НАТО", — уверен Сибига.

Глава МИД призвал партнеров продолжить инвестировать в украинский оборонный сектор и выразил поддержку инициативам Великобритании и Франции по гарантиям безопасности. Он также озвучил приоритетные потребности Украины: дополнительные системы ПВО, боеприпасы, дроны и другое вооружение. Большинство союзников отметили, что именно Киев делает реальные шаги к миру, тогда как Россия медлит. Несколько стран НАТО уже анонсировали новые пакеты военной помощи, которые будут обнародованы в ближайшее время.

"Сегодня мы чувствуем, что мы не в одиночку. Спасибо вам и рассчитываю на дальнейшие конкретные решения", — подытожил Сибига.

Ранее мы писали, что глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО.

А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс готовится к длительной угрозе со стороны России.