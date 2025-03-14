Андрій Сибіга прокоментував готовність Путіна закінчити війну в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ підтримав пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо припинення вогню, оскільки прагне миру. Водночас, за його словами, президент РФ Володимир Путін замість згоди висуває різні умови, затягуючи процес.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X.

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Заява Андрія Сибіги. Фото: скриншот

За його словами, Україна прагне припинення війни, тоді як дії Кремля свідчать про намір її продовжувати. Він також підкреслив, що всі заяви Путіна — "це лише димова завіса", яка не змінює реальність російської агресії.

"Україна сказала "так" на пропозицію США про припинення вогню. Тому що Україна хоче миру. Путін, замість того, щоб сказати "так", висуває різні умови. Україна прагне припинення війни. Путін прагне продовження війни. Решта його слів — лише димова завіса", — заявив Сибіга.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Путін заявив, що готовий до припинення вогню і назвав умови.

Згодом Володимир Зеленський заявив, що Путін насправді не готовий припиняти вогонь та закінчувати війну.