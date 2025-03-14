Андрей Сибига прокомментировал готовность Путина закончить войну в Украине

Сибига высказался относительно намерений Путина и перемирия
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев поддержал предложение Соединенных Штатов Америки о прекращении огня, поскольку стремится к миру. В то же время, по его словам, президент РФ Владимир Путин вместо согласия выдвигает различные условия, затягивая процесс.
Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X.
Сибига прокомментировал намерения Путина относительно войны в Украине
По его словам, Украина стремится к прекращению войны, тогда как действия Кремля свидетельствуют о намерении ее продолжать. Он также подчеркнул, что все заявления Путина — "это лишь дымовая завеса", которая не меняет реальность российской агрессии.
"Украина сказала "да" на предложение США о прекращении огня. Потому что Украина хочет мира. Путин, вместо того, чтобы сказать "да", выдвигает различные условия. Украина стремится к прекращению войны. Путин стремится к продолжению войны. Остальные его слова — лишь дымовая завеса", — заявил Сибига.
Напомним, недавно Владимир Путин заявил, что готов к прекращению огня и назвал условия.
Впоследствии Владимир Зеленский заявил, что Путин на самом деле не готов прекращать огонь и заканчивать войну.
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