Головна Новини дня Сибіга відреагував на вихід РФ із конвенції проти катувань

Сибіга відреагував на вихід РФ із конвенції проти катувань

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 00:06
Сибіга відреагував на вихід РФ із конвенції проти катувань
Глава міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Голова МЗС України Андрій Сибіга відзначив дві події одного дня, які наочно демонструють сучасну реальність Європи. Він також висловив вдячність усім європейським партнерам, які підтримують Україну в цій справі, зокрема Парламентській асамблеї Ради Європи, за принципову та тверду підтримку.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х у понеділок, 29 вересня.

День контрастів у Європі

З одного боку, президент Росії Володимир Путін підписав закон про денонсацію Європейської конвенції про запобігання катуванням. Цей крок став ще одним демонстративним сигналом проти Європи та основоположних прав людини, підкреслив дипломат.

З іншого боку, український правозахисник та колишній політв’язень Максим Буткевич отримав Премію Вацлава Гавела за права людини 2025 року. Ця відзнака стала символом стійкості та незламності тих, хто бореться за захист людської гідності й свободи.

"Ми пишаємося всіма нашими людьми, включаючи Максима Буткевича, та тими, хто невпинно працює, щоб російське беззаконня та середньовічна дикість не зруйнували європейський спосіб життя, заснований на повазі до особистої свободи та прав людини", — наголосив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, що Російська Федерація офіційно оголосила про вихід із Європейської конвенції з прав людини, спрямованої на запобігання катуванням та жорстокому поводженню. Документ, що формалізує цю відмову, був підписаний особисто президентом Володимиром Путіним, підтверджуючи курс Москви на дистанціювання від міжнародних зобов’язань у сфері прав людини.

А український активіст та журналіст Максим Буткевич, який нещодавно здолав тяжкий шлях повернення з російського полону, отримав престижну премію імені Вацлава Гавела.

володимир путін Андрій Сибіга війна в Україні війна Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
