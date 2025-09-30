Сибига отреагировал на выход РФ из конвенции против пыток
Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил два события одного дня, которые наглядно демонстрируют современную реальность Европы. Он также выразил благодарность всем европейским партнерам, которые поддерживают Украину в этом деле, в частности Парламентской ассамблее Совета Европы, за принципиальную и твердую поддержку.
Об этом Сибига написал в соцсети Х в понедельник, 29 сентября.
День контрастов в Европе
С одной стороны, президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции о предотвращении пыток. Этот шаг стал еще одним демонстративным сигналом против Европы и основополагающих прав человека, подчеркнул дипломат.
С другой стороны, украинский правозащитник и бывший политзаключенный Максим Буткевич получил Премию Вацлава Гавела за права человека 2025 года. Эта награда стала символом стойкости и несокрушимости тех, кто борется за защиту человеческого достоинства и свободы.
"Мы гордимся всеми нашими людьми, включая Максима Буткевича, и теми, кто неустанно работает, чтобы российское беззаконие и средневековая дикость не разрушили европейский образ жизни, основанный на уважении к личной свободе и правам человека", — подчеркнул Андрей Сибига.
Напомним, что Российская Федерация официально объявила о выходе из Европейской конвенции по правам человека, направленной на предотвращение пыток и жестокого обращения. Документ, формализующий этот отказ, был подписан лично президентом Владимиром Путиным, подтверждая курс Москвы на дистанцирование от международных обязательств в области прав человека.
А украинский активист и журналист Максим Буткевич, который недавно преодолел тяжелый путь возвращения из российского плена, получил престижную премию имени Вацлава Гавела.
