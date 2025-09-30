Сибига отреагировал на выход РФ из конвенции против пыток

Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил два события одного дня, которые наглядно демонстрируют современную реальность Европы. Он также выразил благодарность всем европейским партнерам, которые поддерживают Украину в этом деле, в частности Парламентской ассамблее Совета Европы, за принципиальную и твердую поддержку.

Об этом Сибига написал в соцсети Х в понедельник, 29 сентября.

День контрастов в Европе

С одной стороны, президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции о предотвращении пыток. Этот шаг стал еще одним демонстративным сигналом против Европы и основополагающих прав человека, подчеркнул дипломат.

С другой стороны, украинский правозащитник и бывший политзаключенный Максим Буткевич получил Премию Вацлава Гавела за права человека 2025 года. Эта награда стала символом стойкости и несокрушимости тех, кто борется за защиту человеческого достоинства и свободы.

"Мы гордимся всеми нашими людьми, включая Максима Буткевича, и теми, кто неустанно работает, чтобы российское беззаконие и средневековая дикость не разрушили европейский образ жизни, основанный на уважении к личной свободе и правам человека", — подчеркнул Андрей Сибига.

Напомним, что Российская Федерация официально объявила о выходе из Европейской конвенции по правам человека, направленной на предотвращение пыток и жестокого обращения. Документ, формализующий этот отказ, был подписан лично президентом Владимиром Путиным, подтверждая курс Москвы на дистанцирование от международных обязательств в области прав человека.

А украинский активист и журналист Максим Буткевич, который недавно преодолел тяжелый путь возвращения из российского плена, получил престижную премию имени Вацлава Гавела.