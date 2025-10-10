Сибіга закликав партнерів дати рішучу відповідь на масований обстріл України 10 жовтня

Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський обстріл у ніч проти 10 жовтня. Він закликав усіх партнерів дати рішучу відповідь.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X.

Сибіга зауважив, що російські терористи завдали удару по критично важливій цивільній інфраструктурі, зокрема енергетичній, по всій Україні. Противник використав сотні дронів та ракет різних типів.

Обстріл Дніпропетровщини 10 жовтня. Фото: ДСНС

За словами міністра, російський диктатор Володимир Путін зробив це у річницю першого масового нападу на енергетичну інфраструктуру України в 2022 році.

"Це свідоме демонстрування того, що за три роки він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів і ультиматумів і продовжує відкидати будь-які значущі дипломатичні та мирні зусилля. Росія гірша за ХАМАС. Навіть ХАМАС погодився на перемир'я та мирні зусилля. Навпаки, Москва продовжує безглузду війну, яку вона розпочала — війну, яку вона не може і не виграє", — наголосив Сибіга.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 10 жовтня. Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок російського масованого удару в Запоріжжі загинув семирічний хлопчик. Крім того, по всій території України постраждали десятки цивільних.

Сибіга наголосив, що у Києві, Харкові, Полтаві, Запоріжжі, Дніпрі та інших регіонах багато людей залишаються без світла.

"Наші енергетики — справжні герої, які зараз працюють над відновленням електропостачання, але нам також потрібна посилена енергетична допомога від наших партнерів", — каже Сибіга.

Атака РФ на Київщину 10 жовтня. Фото: ДСНС

За його словами, позбавлення людей енергії в умовах знижених осінніх температур є геноцидом відповідно до статті другої "Конвенції про геноцид: створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи".

Сибіга заявив, що сильним та консолідований тиск на РФ — це єдиний рецепт, який може спрацювати.

"Економічний тиск у вигляді жорстких санкцій, військовий тиск у вигляді посиленої підтримки України та політичний тиск у вигляді повної ізоляції. Путін повинен відчути, що вартість продовження війни перевищує вартість її припинення. Він повинен відчути, що продовження цієї війни ставить під загрозу його режим", — додав міністр.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі України після російського обстрілу.

Зокрема, загарбники завдали удару по енергетичному обʼєкті на Ніжинщині Чернігівської області