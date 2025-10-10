Видео
Дата публикации 10 октября 2025 11:18
Сибига призвал партнеров дать решительный ответ на массированный обстрел Украины 10 октября
Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российский обстрел в ночь на 10 октября. Он призвал всех партнеров дать решительный ответ.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X.

Читайте также:

Обстрел Украины 10 октября

Сибига отметил, что российские террористы нанесли удар по критически важной гражданской инфраструктуре, в частности энергетической, по всей Украине. Противник использовал сотни дронов и ракет различных типов.

Удар РФ по Дніпропетровщині 10 жовтня
Обстрел Днепропетровской области 10 октября. Фото: ГСЧС

По словам министра, российский диктатор Владимир Путин сделал это в годовщину первого массового нападения на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году.

"Это сознательное демонстрирование того, что за три года он не изменил своих агрессивных действий, террористических методов и ультиматумов и продолжает отвергать любые значимые дипломатические и мирные усилия. Россия хуже ХАМАС. Даже ХАМАС согласился на перемирие и мирные усилия. Наоборот, Москва продолжает бессмысленную войну, которую она начала — войну, которую она не может и не выиграет", — подчеркнул Сибига.

Атака Росії на Запоріжжя
Последствия обстрела Запорожья 10 октября. Фото: Запорожская ОВА

В результате российского массированного удара в Запорожье погиб семилетний мальчик. Кроме того, по всей территории Украины пострадали десятки гражданских.

Сибига отметил, что в Киеве, Харькове, Полтаве, Запорожье, Днепре и других регионах многие люди остаются без света.

"Наши энергетики — настоящие герои, которые сейчас работают над восстановлением электроснабжения, но нам также нужна усиленная энергетическая помощь от наших партнеров", — говорит Сибига.

Обстріл Київщини 10 жовтня
Атака РФ на Киевскую область 10 октября. Фото: ГСЧС

По его словам, лишение людей энергии в условиях пониженных осенних температур является геноцидом в соответствии со статьей второй "Конвенции о геноциде: создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы".

Сибига заявил, что сильное и консолидированное давление на РФ — это единственный рецепт, который может сработать.

"Экономическое давление в виде жестких санкций, военное давление в виде усиленной поддержки Украины и политическое давление в виде полной изоляции. Путин должен почувствовать, что стоимость продолжения войны превышает стоимость ее прекращения. Он должен почувствовать, что продолжение этой войны ставит под угрозу его режим", — добавил министр.

null
Пост Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, в Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме Украины после российского обстрела.

В частности, захватчики нанесли удар по энергетическому объекту на Нежинщине Черниговской области

война Андрей Сибига Украина обстрелы оккупанты энергосистема
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
