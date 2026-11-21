Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова стосовно "споконвічних російських земель". За такою ж логікою Київ міг би висунути вимоги про повернення історично українських етнічних територій — від Кубані, Бєлгородщини та Курщини до Зеленого Клину на Далекому Сході.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X у суботу, 21 листопада, передає Новини.LIVE.

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Сибіга відреагував на заяви Лаврова про землі РФ

"Мешканці Кубані, Стародубщини, Північної та Східної Слобожанщини — у межах нинішніх Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей – століттями розмовляли українською і вважали себе українцями. То, може, і нам вимагати повернути ці споконвічні українські землі?" — заявив Сибіга.

Крім того, Жовтий, Сірий та Зелений Клини — це заселені українцями землі в Поволжі, на півдні Сибіру та на Далекому Сході.

За словами глави МЗС, саме тому міжнародна спільнота визнає непорушність державних кордонів, які встановлюються відповідно до норм міжнародного права та Статуту ООН, а не на підставі історичних фантазій.

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Сибіга заявив, що ці принципи Лавров мав би добре знати, однак його позиція свідчить про відверте нехтування ними.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Що передувало

"Південний схід України...та більша частина центральної України, включаючи Київ, — це, без сумніву, історичні російські землі", — заявив Лавров.

"The southeast of Ukraine... and most of central Ukraine, including Kyiv—these are, without a doubt, ancestral Russian lands."



Lavrov dropped the diplomatic pretense and admitted Moscow's imperial ambitions in Ukraine. pic.twitter.com/8rMslMFxmw — UNITED24 Media (@United24media) November 21, 2026

Лавров не приховує справжніх намірів Кремля за дипломатичними формулюваннями.

Як писали Новини.LIVE, лідер США Дональд Трамп зробив чергову заяву про війну в Україні. За його словами, російському диктатору Володимиру Путіну "важко, оскільки він веде війну, яка мала тривати один день".

А представники адміністрації президента США Трампа заявили українським та європейським чиновникам, що очікують укладення мирної угоди між Києвом і Москвою до початку січня.