Сибіга відповів Лаврову на заяви про "споконвічні землі" РФ
Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова стосовно "споконвічних російських земель". За такою ж логікою Київ міг би висунути вимоги про повернення історично українських етнічних територій — від Кубані, Бєлгородщини та Курщини до Зеленого Клину на Далекому Сході.
Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X у суботу, 21 листопада, передає Новини.LIVE.
Сибіга відреагував на заяви Лаврова про землі РФ
"Мешканці Кубані, Стародубщини, Північної та Східної Слобожанщини — у межах нинішніх Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей – століттями розмовляли українською і вважали себе українцями. То, може, і нам вимагати повернути ці споконвічні українські землі?" — заявив Сибіга.
Крім того, Жовтий, Сірий та Зелений Клини — це заселені українцями землі в Поволжі, на півдні Сибіру та на Далекому Сході.
За словами глави МЗС, саме тому міжнародна спільнота визнає непорушність державних кордонів, які встановлюються відповідно до норм міжнародного права та Статуту ООН, а не на підставі історичних фантазій.
Сибіга заявив, що ці принципи Лавров мав би добре знати, однак його позиція свідчить про відверте нехтування ними.
Що передувало
"Південний схід України...та більша частина центральної України, включаючи Київ, — це, без сумніву, історичні російські землі", — заявив Лавров.
"The southeast of Ukraine... and most of central Ukraine, including Kyiv—these are, without a doubt, ancestral Russian lands."— UNITED24 Media (@United24media) November 21, 2026
Lavrov dropped the diplomatic pretense and admitted Moscow's imperial ambitions in Ukraine. pic.twitter.com/8rMslMFxmw
Лавров не приховує справжніх намірів Кремля за дипломатичними формулюваннями.
Як писали Новини.LIVE, лідер США Дональд Трамп зробив чергову заяву про війну в Україні. За його словами, російському диктатору Володимиру Путіну "важко, оскільки він веде війну, яка мала тривати один день".
А представники адміністрації президента США Трампа заявили українським та європейським чиновникам, що очікують укладення мирної угоди між Києвом і Москвою до початку січня.