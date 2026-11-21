Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова об "исконных российских землях". По такой же логике Киев мог бы выдвинуть требования о возвращении исторически украинских этнических территорий — от Кубани, Белгородщины и Курской области до Зеленого Клина на Дальнем Востоке.

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X в субботу, 21 ноября, передает Новини.LIVE.

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Сибига отреагировал на заявления Лаврова о землях РФ

"Жители Кубани, Стародубщины, Северной и Восточной Слобожанщины — в пределах нынешних Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей — веками говорили на украинском языке и считали себя украинцами. Так, может, и нам потребовать вернуть эти исконные украинские земли?" — заявил Сибига.

Кроме того, Жёлтый, Серый и Зелёный Клины — это заселённые украинцами земли на Поволжье, на юге Сибири и на Дальнем Востоке.

По словам главы МИД, именно поэтому международное сообщество признает нерушимость государственных границ, которые устанавливаются в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН, а не на основании исторических фантазий.

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Сибига заявил, что Лавров должен был бы хорошо знать эти принципы, однако его позиция свидетельствует о явном пренебрежении ими.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Что предшествовало

"Юго-восток Украины... и большая часть центральной Украины, включая Киев, — это, без сомнения, исторические российские земли", — заявил Лавров.

«Юго-восток Украины… и большая часть центральной Украины, включая Киев, — это, без сомнения, исконно русские земли».



Лавров отказался от дипломатических прикрытий и признал имперские амбиции Москвы в Украине. pic.twitter.com/8rMslMFxmw — UNITED24 Media (@United24media) 21 ноября 2026

Лавров не скрывает истинных намерений Кремля за дипломатическими формулировками.

Как писали Новини.LIVE, лидер США Дональд Трамп сделал очередное заявление о войне в Украине. По его словам, российскому диктатору Владимиру Путину "трудно, поскольку он ведет войну, которая должна была длиться один день".

А представители администрации президента США Трампа заявили украинским и европейским чиновникам, что ожидают заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой до начала января.