Сибига ответил Лаврову на заявления об "исконных землях" РФ
Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова об "исконных российских землях". По такой же логике Киев мог бы выдвинуть требования о возвращении исторически украинских этнических территорий — от Кубани, Белгородщины и Курской области до Зеленого Клина на Дальнем Востоке.
Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X в субботу, 21 ноября, передает Новини.LIVE.
Сибига отреагировал на заявления Лаврова о землях РФ
"Жители Кубани, Стародубщины, Северной и Восточной Слобожанщины — в пределах нынешних Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей — веками говорили на украинском языке и считали себя украинцами. Так, может, и нам потребовать вернуть эти исконные украинские земли?" — заявил Сибига.
Кроме того, Жёлтый, Серый и Зелёный Клины — это заселённые украинцами земли на Поволжье, на юге Сибири и на Дальнем Востоке.
По словам главы МИД, именно поэтому международное сообщество признает нерушимость государственных границ, которые устанавливаются в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН, а не на основании исторических фантазий.
Сибига заявил, что Лавров должен был бы хорошо знать эти принципы, однако его позиция свидетельствует о явном пренебрежении ими.
Что предшествовало
"Юго-восток Украины... и большая часть центральной Украины, включая Киев, — это, без сомнения, исторические российские земли", — заявил Лавров.
«Юго-восток Украины… и большая часть центральной Украины, включая Киев, — это, без сомнения, исконно русские земли».— UNITED24 Media (@United24media) 21 ноября 2026
Лавров отказался от дипломатических прикрытий и признал имперские амбиции Москвы в Украине. pic.twitter.com/8rMslMFxmw
Лавров не скрывает истинных намерений Кремля за дипломатическими формулировками.
Как писали Новини.LIVE, лидер США Дональд Трамп сделал очередное заявление о войне в Украине. По его словам, российскому диктатору Владимиру Путину "трудно, поскольку он ведет войну, которая должна была длиться один день".
А представители администрации президента США Трампа заявили украинским и европейским чиновникам, что ожидают заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой до начала января.