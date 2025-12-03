Відео
Головна Новини дня Сибіга відповів, коли продовжаться переговори

Сибіга відповів, коли продовжаться переговори

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 18:41
Мирні переговори — коли продовжиться діалог
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: REUTERS/Yves Herman

Українську делегацію запросили до США найближчим часом для продовження мирних переговорів. Америка позитивно оцінила розмову з представниками РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, спілкуючись із журналістами в штаб-квартирі НАТО 3 грудня. 

Читайте також:

Коли продовжаться мирні переговори

Сибіга розповів, що американська сторона оцінила розмови в Москві як такі, що мають позитивне значення для просування мирного процесу.

За його словами, українську делегацію вже запросили до США найближчим часом для продовження мирних переговорів.

Водночас міністр поділився, що після зустрічі з Володимиром Путіним Стів Віткофф контактував з українською делегацією. Контакти зі спецпосланцем США підтримував голова  української переговорної групи Рустем Умєров. 

"Оскільки це був телефонний контакт, з міркувань безпеки важко уявити, що обговорювалися деталі зустрічі у Москві. Це чутливий процес", — сказав очільник МЗС.

Нагадаємо, Віткофф і Джаред Кушнер мали сьогодні побачитися із Володимиром Зеленським в Брюсселі, щоб повідомити деталі вчорашніх перемовин із Путіним, однак зустріч скасували. 

Також Politico повідомляло, що Путін змусив представників США чекати декілька годин на зустріч. В цей час вони прогулялися Москвою та відвідали ресторан.

США переговори Андрій Сибіга війна в Україні мирний план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
