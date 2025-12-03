Мирные переговоры — когда продолжится диалог

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: REUTERS/Yves Herman

Украинскую делегацию пригласили в США в ближайшее время для продолжения мирных переговоров. Америка положительно оценила разговор с представителями РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, общаясь с журналистами в штаб-квартире НАТО 3 декабря.

Когда продолжатся мирные переговоры

Сибига рассказал, что американская сторона оценила разговоры в Москве как имеющие положительное значение для продвижения мирного процесса.

По его словам, украинскую делегацию уже пригласили в США в ближайшее время для продолжения мирных переговоров.

В то же время министр поделился, что после встречи с Владимиром Путиным Стив Уиткофф контактировал с украинской делегацией. Контакты со спецпосланником США поддерживал председатель украинской переговорной группы Рустем Умеров.

"Поскольку это был телефонный контакт, из соображений безопасности трудно представить, что обсуждались детали встречи в Москве. Это чувствительный процесс", — сказал глава МИД.

Напомним, Уиткофф и Джаред Кушнер должны были сегодня увидеться с Владимиром Зеленским в Брюсселе, чтобы сообщить детали вчерашних переговоров с Путиным, однако встречу отменили.

Также Politico сообщало, что Путин заставил представителей США ждать несколько часов на встречу. В это время они прогулялись по Москве и посетили ресторан.