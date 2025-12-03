Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига ответил, когда продолжатся переговоры

Сибига ответил, когда продолжатся переговоры

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 18:41
Мирные переговоры — когда продолжится диалог
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: REUTERS/Yves Herman

Украинскую делегацию пригласили в США в ближайшее время для продолжения мирных переговоров. Америка положительно оценила разговор с представителями РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, общаясь с журналистами в штаб-квартире НАТО 3 декабря.

Реклама
Читайте также:

Когда продолжатся мирные переговоры

Сибига рассказал, что американская сторона оценила разговоры в Москве как имеющие положительное значение для продвижения мирного процесса.

По его словам, украинскую делегацию уже пригласили в США в ближайшее время для продолжения мирных переговоров.

В то же время министр поделился, что после встречи с Владимиром Путиным Стив Уиткофф контактировал с украинской делегацией. Контакты со спецпосланником США поддерживал председатель украинской переговорной группы Рустем Умеров.

"Поскольку это был телефонный контакт, из соображений безопасности трудно представить, что обсуждались детали встречи в Москве. Это чувствительный процесс", — сказал глава МИД.

Напомним, Уиткофф и Джаред Кушнер должны были сегодня увидеться с Владимиром Зеленским в Брюсселе, чтобы сообщить детали вчерашних переговоров с Путиным, однако встречу отменили.

Также Politico сообщало, что Путин заставил представителей США ждать несколько часов на встречу. В это время они прогулялись по Москве и посетили ресторан.

США переговоры Андрей Сибига война в Украине мирный план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации