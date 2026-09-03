Сибіга назвав обсяг торгівлі України та Індії та перспективні сфери співпраці

Субраманьям Джайшанкар та Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна та Індія активно працюють над розширенням торгівлі, залученням інвестицій та поглибленням ділових контактів. Наразі товарообіг між країнами становить 2,6 млрд доларів, але є потенціал до збільшення.

Про це Андрій Сибіга сказав на пресконференції з главою МЗС Індії Субраманьяном Джайшанкаром, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Співпраця України та Індії

"Сьогодні ми також детально проговорили і ще будемо проговорювати наш двосторонній порядок денний. Ми готові до розширення торгівлі, інвестицій, ділових контактів. І на сьогодні наш товаровобір становить 2,6 мільярда доларів, але ще є великий потенціал його нарощування", — розповів Сибіга за підсумками зустрічі з Джайшанкаром.

Сторони також будуть проговорювати визначення дати проведення міжурядової економічної комісії.

Крім того, є перспективи в енергетиці, інфраструктурі, транспорті, аграрному секторі, фармацевтиці, цифровізації та машинобудуванні.

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Сибіга зауважив, що Індія є глобальною технологічною силою, а Україна внаслідок війни є серед лідерів світу в інноваційних технологіях, в тому числі безпекових.

"Ми також готові розвивати науково-технічне співробітництво, розвивати контакти між університетами та науковими установами, зацікавлені у розвитку освітніх і культурних обмінів", — каже він.

Сибіга наголосив, що Україна розглядає Індію як важливого партнера.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Андрія Сибігу, Україна очікує на активізацію дипломатичних зусиль для завершення війни та повернення політико-дипломатичної фази переговорів одразу в кількох столицях світу.

Крім того, Сибіга та Джайшанкар обговорювали безпечне судноплавство в Чорному морі та економічне співробітництво. Водночас індійський міністр не відповів на запитання про масовані російські обстріли Києва.