Глава МЗС Індії прибув до Києва: Джайшанкар обговорив із Сибігою мирні переговори

Субраманьям Джайшанкар та Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

До Києва у четвер, 3 вересня, прибув міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, який вже зустрівся зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. Зокрема, сторони обговорювали відновлення мирного треку щодо завершення війни Росії проти України.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець в ефірі День.LIVE.

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Зустріч Джайшанкара та Сибіги

Окрім теми стосовно відновлення мирного треку, сторони говорили про безпечне судноплавство в Чорному морі та економічне співробітництво між Україною та Індією.

Сибіга під час спілкування із журналістами заявив, що очікуються новини найближчим часом. Про це він сказав у відповідь на питання журналістів про відновлення мирного треку. Зокрема, упродовж останніх днів розпочалася ініціатива з боку американської сторони.

"Дипломатія має відігравати все більш активну роль у мирних зусиллях, у закінченні російської агресії, нереалістично цього досягти без участі американської сторони. Такі геополітичні реалії. Нещодавно президент Зеленський мав розмову з американською переговорною групою, з членами з їхнього боку, підтримується регулярний контакт, і цей діалог не переривався", — заявив Сибіга.

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Журналісти окремо запитали про закупівлю Індією російської нафти, кошти від продажу якої підтримують військову машину РФ. Очільник індійського МЗС у відповідь заявив, що забезпечення населення енергоносіями є складним завданням, а придбання сировини, за його словами, не є способом розв’язання війни.

"Я хочу додати, що цей конфлікт, який сьогодні вже в пʼятому році не буде вирішений тому, що хтось купує або не купує нафту, мінерали чи алюміній, цей конфлікт буде вирішений діалогом, дипломатією і переговорами", — каже Джайшанкара.

Крім того, індійський міністр не відповів на запитання про масовані російські обстріли Києва.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Андрію Сибіга, Україна очікує активізації дипломатичних зусиль для завершення війни. Крім того, йдеться про повернення політико-дипломатичної фази переговорів.

Раніше МЗС України відкинуло заяви Кремля про нібито готовність до дипломатичного врегулювання війни. У відомстві наголосили, що на тлі масованих повітряних атак такі слова залишаються порожніми.